中菲行定位2023為數位轉型元年 盼急速變動市場中再創佳績

全球物流市場經過這兩年多頭行情，2023年是變化多端的一年，亞洲最大的航空物流業者中菲行（5609）將2023年定位為數位轉型元年，一方面運用科技進行內部的數位能力提升，另一方面則是外部面向客戶的線上服務的升級，在變動的市場中要努力開創佳績。

中菲行指出，自行研發DimBot機器人，應用光學影像辨識(OCR)、人工智慧與機器學習等技術，自動化進行相關銷售與成本預測、航班預報、船期追蹤、匯率分析等服務，提供給中菲行同仁強而有力的科技支援。

對外，結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台，提供客戶專屬的儀表板、貨況追蹤、線上運輸文件庫、線上詢價、動態報表與虛擬客服等服務，讓中菲行的客戶可以擁有7 X 24小時不間斷的及時 資訊及服務，透過全體同仁參與，虛實整合，在全球市場急速變遷當中，中菲行依舊能有所突破，有信心今年依舊能獲得良好經營成效。

法人分析，中菲行是亞洲競爭力非常強的物流業者，長期建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場戰略布局、基於差異化及區域化的超前部署，長期建立的實體通路競爭力發揮功效，而由於預見市場變動，強化數位行銷創造價值，掌握並增加優質客戶，在市場急速下行時仍然保持相當的貨運量，在變動市場中，營運表現還是可期。

中菲行今天公布12月營收為22.9億元，月減9.1%，年減50.4%，主要是受到12月國際經濟景氣疲軟，美中對抗及俄烏戰爭持續，因廠商清理庫存，國際運輸需求疲弱；累計去年全年營收408.1億元，仍較去年同期成長5%，創年度營業額歷史新高。