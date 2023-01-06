強者恆強！2022十大代銷奪5成推案 海悅第一

住展雜誌統計，2022年北台灣十大代銷依序為海悅、甲山林、新聯陽、新高創、新理想、創意家、信義、璞園、圓石灘、甲桂林。上述代銷業者總接案量達6,004億元，占北台灣總推案量約五成。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，與前年相較，2022年十大代銷排行僅圓石灘為新進榜，其餘都是常勝軍，且前三名代銷接案量合計達3,495億元，遠超過第四至十名的總接案量，顯示國內代銷業者強者恆強，小型代銷越來越難闖進十大排行。

2022年十大代銷之首依舊是海悅，連續14年蟬聯冠軍；雖總接案量1,304億元，較2021年減少約300億元，海悅旗下仍有土城「大同莊園Ⅲ」、龜山「興富發鉑悦」等數十個指標案進場銷售，成功守住冠軍寶座。

亞軍甲山林因手握三重「都廳大院」、寶山「宏道新竹帝寶」等大量體建案，年度總接案量達1,194億元，較2021年增加695億元，順利重返千億俱樂部。

新聯陽則專注經營雙北市場，這次以996億接案量，拿下季軍頭銜，旗下指標案包括中正「新光人壽總統傑仕堡」、土城「馥華之丘-光茵」等。

新高創自去年接案重心轉移至桃竹各大重劃區後，總接案量來到448億元，較前年成長154億元，排名一口氣從第十跳升至第四；竹北指標案如「寶佳奇磊」、「合新詠遇」，都是由新高創銷售。

新理想、創意家年度接案量皆落在418億元，並列第五名。新理想持續以桃園為接案重點區，接案量較前年增加一百多億元，指標建案如桃園「璟都劍橋」、「大觀雲滙」。

創意家在北北桃都有建案銷售中，接案量也較前年成長約百億元，指標案有大同「首岳」、新莊「全坤峰碩」。

第七、八名依序為信義、璞園，去年接案量分別達390億元、358億元，兩家代銷的接案重心都放在雙北市。

信義持續以「全房產」模式突破地域限制、擴大客源，代表建案有萬華「萬錦」、大安「閱大安」。深耕士林、北投的璞園，則在房市一級戰區北投士林科技園區占足主場優勢，接手銷售「璞真文學」、「心仝聚」。

第九名為新進榜的圓石灘，去年接案以位在青埔特區的「皇普園首之道」總銷最高，全年接案量達281億元，為本屆黑馬。第十名則是選案嚴謹的甲桂林，去年接案集中雙北市區，並因接手重建案「宏國大道城B區」，年度接案量來到195億元，名列十大代銷。