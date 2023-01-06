2023企業最愛大學出爐 台大、輔大分居公私立榜首

1111人力銀行與TUN大學網合作今（6）日公布「2023企業最愛大學問卷調查」，根據結果顯示在「整體排行榜」中佔據前十名的學校分別是臺灣大學、成功大學、臺灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、臺北科技大學、政治大學、輔仁大學、中央大學、淡江大學。

臺灣大學一直為理工領域的領頭羊，於2021年成立「重點科技研究學院」，「臺大重點科技研究學院」設立「積體電路設計與自動化」、「元件材料與異質整合」、「奈米工程與科學」3個半導體相關領域碩士及博士學位學程，並於2022年全面啟動。近年台大積極深耕高教創新領域，致力打造未來大學，首創校級、院級學士學位，讓學生自由規畫的四年學習計畫，取得獨一無二的畢業證書，與時俱進的教學模式，也讓臺灣大學持續蟬聯整體排行榜冠軍寶座。

素有南霸天之譽的成功大學今年整體排名大躍進，提升三名穩坐亞軍。因應世界產業快速變動，除原有的文學院、理學院、管理學院、工學院、社會科學院、規劃與設計學院、生物科學與科技學院等9大學院及附設醫學院，為符合世界趨勢及潮流，成立二個新興學院，分別為「智慧半導體及永續製造學院」及「敏求智慧運算學院」，另有虛擬第十學院CollegeX，提供社群行銷、區塊鏈等多元主題，透過跨領域學習培養未來領袖人才，深得業界賞識。

在榜單中排名第三的臺灣科技大學相較去年前進一個名次，近年臺科大不僅新增半導體產業學分班，鑒於全球化創新人才短缺，已於2021年底成立在臺國際校友會，增進外籍畢業生交流，並首創「外籍人才創新創業培訓計畫」，打造國際化創新創業外籍人才養成生態圈。

值得一提的是，中央大學在整體表現衝至第九名，也是教育部公布，今年大專校院註冊率百分百的九所學校之一，其辦學績效顯著、人才素質齊佳，企業評價正向。

觀察「公立大學排行」，依舊由臺灣大學掄元，而去年被擠到第四名的成功大學上升兩個名次重回亞軍，陽明交通大學與清華大學則微幅下滑一個名次分居3、4名，前幾名的學校幾乎都是擁有大量理工人才的頂尖大學，與當前產業重心不謀而合。

觀察「私立大學排行」，創校邁向第98年的輔仁大學，今年重回冠軍寶座，擁有12個學院及進修部，並且在2017年成為附設醫學院的綜合性大學，在校學生超過2萬5千人，在台灣的畢業生人數也超過23萬，規模完整、資源豐沛。

而在「公立技專排行」部分，「臺灣科技大學」連續三年奪冠，企業主心目中第一品牌難以撼動，臺科大實行產學合作計畫行之有年，積極招手高中、高職優秀人才還有外籍生，多元辦學符合社會發展脈動。臺科大合計有58位教授入選「全球排名前2%頂尖科學家」，人數高居技職第一，豐沛的研發能量，成果深受肯定，融合頂尖技職與研究型大學雙重特質的臺科大，因而成為企業主競逐爭才的最愛大學。

「私立技專排行」部分，致理科技大學今年穩住冠軍大位，挾長期培養專業、重視多元學習以及養成卓越商務人才3大優勢，且因應數位發展趨勢，成立「商務智慧與創新研究所」，聚焦培育商管與資訊科技雙專長的π型人才，積極回應業界需求。雖然少子化浪潮衝擊，但致理科大在全國14所技專校院中，是私立科大唯一滿招學校。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據調查指出，如何成為可造之才，企業主認為必須具備五大指標：解決問題的能力、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力。學測即將登場，究竟要選校還是選系，勢必成為家長與考生最燒腦的抉擇，建議不妨參考學校的註冊率，通常也被視為選校的重要參考指標，如果畢業後要投身科技業，若有四大名校的血統絕對是就職優勢。