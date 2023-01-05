快訊

新竹棒球場廢棄物有如「癌細胞」 棒界人士感嘆不該如此

曾嗆藍營這句…國民黨團要求道歉否則拒審預算 薛瑞元回應了

機車市場萎縮 但電動機車穩住局面、市佔近12％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

2022年在疫情與經濟因素的干擾之下，全台機車整體市場衰退9.29% 、燃油機車銷量萎縮9.63%，導致燃油機車市佔排名重新洗牌，電動機車則是穩住局面，市佔達11.95％，跟去年相比微幅成長並持續抗跌。

當中，Powerd by Gogoro Network (PBGN) 車款於整體電動機車市場市佔達 90%，Gogoro與宏佳騰智慧電車蟬聯電車銷售冠亞軍。白牌與綠牌電動機車的年度銷售前三名，也均由 PBGN 車款囊括，白牌電動機車銷量前三名車款分別為：Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro SuperSport；綠牌電動機車銷量前三名車款則是：Gogoro VIVA、eMOVING EZ1、PGO Ur2，顯見 PBGN 聯盟車款為民眾購買電動機車的優選。

同時，GoStation® 電池交換站截至2022年底，全台累計建置達2,504站、相當於12,231個機櫃，正式超越全台加油站總數，出現黃金交叉，達到Gogoro於2022年所設下的目標。

在電動機車汰舊換新補助部分，包括經濟部工業局每輛最高7,000元、環保署汰舊獎勵金3,800元助均已公告，以及台北市、新北市、基隆市、花蓮縣與嘉義市等五個縣市政府，皆已陸續公告地方補助，讓消費者在2023年新春即可輕鬆入手電動機車。其中，新北市政府於 2023年不僅特別提高二行程燃油機車汰舊換購補助金額，最高至每輛1萬元，針對「汰舊1至4期燃油機車換購電動機車」還享早鳥優惠，每輛最高可申請28,800元補助，為目前補助金額最高的縣市。

電動機車 Gogoro 車市

延伸閱讀

2022年台灣電動機車銷售逆勢成長，PBGN蟬聯年度電動機車銷售冠亞軍！

市占率達34%！SYM拿下2022年台灣機車銷售冠軍寶座

汰換老舊機車換購電動車 新北早鳥加碼補助8千元

勞保紓困每人10萬、電動機車、節能家電再延續…2022到2023你不能錯過的津貼補助

相關新聞

萬物齊漲！全聯林敏雄：若要漲價，全聯也會是最後一個

全聯董事長林敏雄今（5）日表示，去(2022)年計入大潤發，營收超過1,900億元，比預期還好，今年營收有望超越2,00...

全聯董座林敏雄看今年房市：不好、將減推案量

經濟前景不明，房市交易急凍，全聯暨元利建設董事長林敏雄今（5）日出席「請支援防詐-全聯有Bear而來 聯防詐不來」活動，...

世足賽創百億元銷售佳績！台灣運彩重生推手林博泰 走出疫情衝擊

台灣運彩銷售額從2014年的150億元，成長到2022年首度突破600億元，9年來，運彩如何谷底翻升的故事，也像卡達世足賽事一樣精采。

最老本土藥廠見證台灣發展史！中美製藥第4代姊弟檔 聯手翻轉老招牌

根據《財訊》報導，1936年成立的中美製藥，是台灣最老字號的本土藥廠，一路見證產業發展；如今第4代姊弟檔正式接班，勇於建立新的商業模式，也計畫朝IPO邁進。

高雄翰品酒店舉辦花磚特展 百年花磚重新綻放

花磚是日治時代台灣重要的民間文化資產，也是集裝飾藝術及建築功能的手工藝品。高雄翰品酒店舉辦花磚展，展示一百多年歷史的老花...

高雄屋奴房貸越背越重 這區登千萬負債王

高雄購屋族買房壓力愈來愈大，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料統計，高雄市主要行政區近十年房貸變化，其中平均房貸增加最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。