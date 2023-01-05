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2023開年投資台灣大案 聯華氣體、聯亞科技共同投210億

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

投資臺灣事務所今（5）日宣布，台商回台方案的聯華氣體工業、根留企業方案的聯亞科技，共同投資210億元，擴廠、新設廠，更將與離岸風電業者合作開發綠氫。截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1305家企業超過1兆9153億元投資。

投資台灣事務所表示，隸屬聯華林德集團旗下聯華氣體及聯亞科技，因應台灣電子產業市場的強勁成長需求，並深化在地化生產策略，共同投資高達210億元。

其中，聯華氣體申請「歡迎台商回台投資行動方案」，計劃招募數十名員工，斥資近60億元在桃園科技工業區及高雄臨海工業區新建廠房，另外在新竹科學園區銅鑼園區、中部科學園區與觀音工業園區增設智慧化機器設備。

聯亞科技已是二度申請「根留台灣企業加速投資行動方案」，此次配合客戶擴廠，將增聘多名員工，斥資逾150億元，在中部科學園區及高雄楠梓產業園區擴建新廠，並在既有新竹科學園區的廠房增設產線。集團發展也配合政府節能減碳政策，積極採購綠電及投資節能設備，未來更將與離岸風電業者合作，製造及開發綠氫應用。

另外，「中小企業加速投資行動方案」方面，振豐機器廠為能擴大生產基地提升產能，計劃增聘本國員工5名，新建臺南市白河廠，同時導入智慧化MES管理系統。在節能減碳方面，公司將設置太陽能裝置，提高綠電使用比例，在廠內也使用低碳排設備。

聯華 離岸風電

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