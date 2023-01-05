疫情助攻高單價產品？南極、中南美旅遊異軍突起

2022年10月國境開放以來，出境旅遊並沒有出現大家想像中的報復性需求，多數人對出國還是抱持觀望的態度。但是，高端旅遊市場完全不受影響，不但快速復甦而且蓬勃發展。專注服務高端客群的元本旅遊董事長游國珍表示，經過三年疫情，高端客群加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊，客製化小包團的比例大幅提高，而且更加重視生態永續與人文關懷；甚至連小資族群也覺得應該把握當下，一舉將三年存下來的旅遊基金投入過去較少觸碰的高單價產品。

游國珍指出，在疫情期間，國人普遍認為疫後會出現報復性旅遊，但是從交通部觀光局的統計數據可以發現，目前出境人數的復甦力道僅有一到兩成，顯示出境旅遊想要恢復過去的榮景至少還需要一年的時間。

進一步分析，去年11月出境人數雖較10月成長60.5％，但僅達疫情前的20.58％，不過受惠於加速實現夢想清單，飛行時間較長的歐美恢復率45％，東南亞及日韓恢復率則為26％。

游國珍表示，從元本旅遊2022年10月18日宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II）開始銷售以來，僅僅兩個半月的時間，銷售率已超過七成，平均單價約85萬元。另外，平均單價約25萬元的中南美旅遊團，2023年幾乎銷售一空，如2023年10月31日出發的墨西哥亡靈節，開賣僅12小時就有15人報名，宣告成團。平均單價約18萬元的歐洲團、平均單價約8萬元的日本團也快速成團，再再顯示高端客群不受疫情、景氣的影響，想要實現夢想清單或是出國走走的意向十分明確。

游國珍歸納，後疫情時期高端旅遊有四大趨勢，包含：加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊，客製化小包團以及重視生態永續與人文關懷。因此，元本旅遊以高端、稀缺性的元件為產品核心，2023年除了將在聖誕期間以包船方式帶領200名台灣人登上日月合朔號（Scenic Eclipse II），以全球最奢華、最新、最高科技、最令人驚豔的方式探索南極之外。中南美旅遊將以達人帶路＋單國深度；歐洲旅遊則是強調深度慢旅＋文化美食；日本旅遊以節慶祭典＋奢華旅宿為核心。輔以客製化小包團滿足個別客戶的需求，打造高端客群最值得信賴的旅遊品牌。