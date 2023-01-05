兔年創意春聯在松機 新東陽與您一同歡喜迎新年
為迎接即將到來的兔年，期盼大家新的一年可以有好兆頭、鴻運步步升，新東陽一直秉持傳承中華美食文化，也十分重視節慶文化的發揚，於1月13日在松山機場國際線2樓公共區舉辦「錢兔似錦 歡喜迎春」活動，現場邀請新銳藝術家－周明翰老師及陳文慧老師至現場揮毫春聯，透過與兩位擅長書法及繪畫的老師互動，讓旅客可以免費獲得獨一無二、專屬自己的兔年限定創意春聯。
另外，特邀請高儷瑜老師現場製作象徵春節喜慶的剪紙窗花，一同重溫內心懷舊的記憶，讓旅客感受台灣的年節氣氛，也祝福大家新的一年都能錢兔似錦、好運到。只要憑活動當日新東陽不限消費金額之發票，即可獲得新春福氣小物創意春聯及剪紙窗花一組，數量有限，有興趣的民眾可以儘早前往，以免向隅。
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