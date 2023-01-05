萬物齊漲！全聯林敏雄：若要漲價，全聯也會是最後一個

全聯董事長林敏雄今（5）日表示，去(2022)年計入大潤發，營收超過1,900億元，比預期還好，今年營收有望超越2,000億元；談到通膨問題，林敏雄表示，若是自營商品一定會控制價格，也會希望廠商儘量不要漲價，「真的漲價，（全聯）也會是最後一個。」

林敏雄今出席「全聯與刑事局齊心防詐騙」記者會，會後他表示，去年全聯併購大潤發後，全部核計是逾1,900億元，單看全聯就超越目標，達1,650億元，店數達1,115家，大潤發則是250億元。

今年全聯和大潤發合計全年，將挑戰超過2,000億元；全聯將會新增超過50家店舖，大潤發也會陸續先改裝，除非有好的地點，也不排除展店，畢竟大潤發在接手前已經十年未開新店舖。

他認為，全聯和大潤發現在雖然是各自經營，但或許未來採購可以互補；大潤發的法國總經理和財務長都有留任，即使是不同經營方式，全聯也能跟大潤發學習，但是全聯支付工具PX PAY不能在大潤發使用，只有全支付才可以。

全世界都有通膨問題，餐飲和食品頻漲價，林敏雄說，全聯的自營商品至今都沒有漲過價，像是全聯投資的阪急麵包，會讓工廠儘量賺錢，但是既然是自營商品，就會控制價格；也會期望其他的供應商能不漲就不漲，「如果真的漲價，（全聯）也會是最後一個。」

至於今年買氣，全聯總經理蔡篤昌說，景氣不好，超市量販就會好，畢竟消費者還是要吃三餐，超商量販的商品抗跌性高。

全聯的全支付因與全家全盈支付合作，今天林敏雄被問到，泰山出售全家股權，是否有曾被詢問，林敏雄僅回答「就算有錢也沒有國泰有錢」，且超商與超市和量販完全不同業務，全聯沒有興趣涉入。