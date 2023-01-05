高雄屋奴房貸越背越重 這區登千萬負債王

高雄購屋族買房壓力愈來愈大，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料統計，高雄市主要行政區近十年房貸變化，其中平均房貸增加最多的是鼓山區，十年間增加了368萬元，2022年房貸金額來到1085萬元，為市區中房貸增加最多，也是唯一房貸負擔破千萬元的行政區，榮登千萬負債王寶座。

另外前鎮、三民、左營區則增加逾2百萬元，而受台積電（2330）效應拉抬身價的楠梓區，房貸雖也比十年前增加了190.3萬元，不過2022年平均房貸僅607.5萬元，反而是市區中負債最低的區域。

台灣房屋巨蛋博愛加盟店店東陳揚智表示，鼓山區擁有高雄美術館及農十六兩大豪宅特區，榮登高雄千萬負債王並不意外。

他表示，十年前以正對美術館首排豪宅，包括人文首璽、皇苑國際館、國城天廈等，3~4字頭單價已是高雄房價天花板，如今隨著兩大特區商圈機能發展成熟，高總價建案林立，2022年再受惠高雄輕軌分區路段完工，推升美術館及農十六特區交通機能。

加上「富邦人壽高雄捷運凹子底站開發案」利多，以及鐵路地下化完工後，縫合內惟舊城區，也帶動商圈中古房價補漲，不少高屋齡住宅成交行情不降反升，區段漲勢明顯，目前鼓山區成屋及預售豪宅，最高單價已破6字頭，連屋齡已逾15年的中古豪宅，甚至也在2022年開出社區史上最高單價。

陳揚智說，台積電主要受惠區楠梓區，雖然近一年房價幾乎以翻倍成長，不過區內仍以大宗高屋齡中古住宅為多，整體房價基期低，因此即便房價走揚，房貸增加，與市區相比仍屬親民。

觀察高雄近十年平均房貸表現，十年前平均房貸負擔僅509萬元，除了2017年微幅緩跌外皆年年攀升，2020年開始更火力加速，連兩年以年增40~50萬元力道衝高，而至2022年第三季為止，平均房貸已達723萬元，進入高雄十年來，也是聯徵史上最高點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄購屋族近十年房貸負擔增加了214萬元，已經差不多可多買一間中古小套房了。高雄房價持續走揚主要受三大因素影響，一是「營建成本增加」，近年土地及工料成本持續上揚，漲幅十足反應在房價上。

二是「產業利多挹注」讓高雄持續擁有豐沛的產業建設議題一波波助攻房價上漲，尤其在2020年開始進入疫情年，台商回流，市場游資充沛，置產投資族同步搭上利多列車，更讓房價開快車加速狂飆，房價跟漲，貸款負擔也越來越高。

三是「鑑估成數增高」，地段增值、房價上漲，加上實價登錄更新即時，銀行鑑價也逐漸貼近買價，鑑估值增高相對影響實際核貸金額。