快訊

世界棒球經典賽／36人集訓名單13日曝光 確定有張育成入選

直播／較前周上升11.8%！今增31078例本土、436例境外 45病歿

鏈結南科 台南麻豆工業區抵費地地上權第一階段開標

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府辦理麻豆工業區市地重劃區抵費地設定地上權招標，今天進行第一階段開標有2標3家廠商參與投標。圖／台南市府提供
台南市府辦理麻豆工業區市地重劃區抵費地設定地上權招標，今天進行第一階段開標有2標3家廠商參與投標。圖／台南市府提供

台南市政府辦理麻豆工業區市地重劃區抵費地設定地上權招標，今天上午10點在永華市政中心完成設定地上權第一階段(資格審查)開標作業。本次設定地上權作業8筆土地，共計2標3家廠商參與投標，投標廠商分別來自台南、高雄及新北市的工業法人。

地政局表示，本案預計1月19日辦理第二階段綜合評選及第三階段價格評比作業，後續將盡速完成決標作業，以利得標廠商儘早規畫建置設廠。

地政局長陳淑美表示，麻豆工業區位於國道1號麻豆交流道西側，不僅地處台南產業發展廊帶中心位置，且擁有高速公路、麻學路、麻佳路等便利交通網及優質工業區用地優勢，期許在優質廠商進駐後，能夠串聯舊有產業聚落及南部科學園區，發展成為大台南兼具科技創新及能源的多元化產業園區。

地上權 重劃區

延伸閱讀

台積電南科3奈米量產 海悅：建案詢問熱烈

群創光電員工傳死訊 南科：已要求停工並加強工安宣導

台積電南科再生水廠明年供水20% 遇缺水不與民搶水

化解「去台化」質疑 台積電南科辦3奈米量產暨擴廠典禮

相關新聞

想到航空業上班？星宇董座張國煒談禁忌：這句講出口絕對被我刷掉

今周刊編按：長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，勞資僵局至今未解，不排除春節連假再罷工，先前有員工透露，公司寧花2倍薪水找派遣工支援，也不願意給正職員工合理待遇，讓辛苦賣命的員工看了相當心寒，更表示只要能走的「都去星宇了」。

房市黯淡！顏炳立：降價10%可見量 看誰開出第一槍

戴德梁行總經理顏炳立今（5）日表示，經濟衰退，政策利空，房市走空下修形勢不變，現在就看誰開第一槍，包括土地、住宅、豪宅、...

鏈結南科 台南麻豆工業區抵費地地上權第一階段開標

台南市政府辦理麻豆工業區市地重劃區抵費地設定地上權招標，今天上午10點在永華市政中心完成設定地上權第一階段(資格審查)開...

40米路直通南科 台南永康鹽行國中區段徵收區土地18日標售

台南市政府近期完成永康區新設鹽行國中暨附近地區之區段徵收，在市場殷切期待下，1月3日正式公告標售資訊，預計18日開標。地...

SKM Park力拚成為南部Outlet王 攜手台新銀行推聯名卡

新光三越首家Outlets「SKM Park Outlets」今（5）日宣布，與台新銀行聯手推出「SKM Park Ou...

skm park今年業績挑戰40億元 力拚成為南部OUTLET霸主

新光三越跨入OUTLET領域打造skm park營運滿一年，副董事長吳昕昌表示，去年業績已達約30億元，較2021年成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。