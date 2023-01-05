鏈結南科 台南麻豆工業區抵費地地上權第一階段開標

台南市政府辦理麻豆工業區市地重劃區抵費地設定地上權招標，今天上午10點在永華市政中心完成設定地上權第一階段(資格審查)開標作業。本次設定地上權作業8筆土地，共計2標3家廠商參與投標，投標廠商分別來自台南、高雄及新北市的工業法人。

地政局表示，本案預計1月19日辦理第二階段綜合評選及第三階段價格評比作業，後續將盡速完成決標作業，以利得標廠商儘早規畫建置設廠。

地政局長陳淑美表示，麻豆工業區位於國道1號麻豆交流道西側，不僅地處台南產業發展廊帶中心位置，且擁有高速公路、麻學路、麻佳路等便利交通網及優質工業區用地優勢，期許在優質廠商進駐後，能夠串聯舊有產業聚落及南部科學園區，發展成為大台南兼具科技創新及能源的多元化產業園區。