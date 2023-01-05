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skm park今年業績挑戰40億元 力拚成為南部OUTLET霸主

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
高雄SKM Park Outlets。圖／高市觀光局提供
高雄SKM Park Outlets。圖／高市觀光局提供

新光三越跨入OUTLET領域打造skm park營運滿一年，副董事長吳昕昌表示，去年業績已達約30億元，較2021年成長60%，今年將持續更新櫃位、拉高名品比重，業績挑戰40億元，期望成為南部OUTLET霸主。

吳昕昌表示，作為百貨零售業，腳步沒有停下來的一天，今年會持續做活動、引入新品牌，約會有15~20%比率的品牌更新，規模約30~40櫃位，更要增加名品比重，由現在的約10%拉高到15%。

skm park也表示，去年業績最好的品牌為COACH，每月業績都在千萬元以上，是館內唯一的破億品牌，如adidas、nike等運動休閒品牌，以及藏壽司也都在9000萬元以上。

skm park最早的業績目標設定50億元，但skm park則說，疫情仍是關鍵因素，雖然國境開放，但小港機場的航班數量還不到疫情前的一半，而OUTLET的消費客群約有20%會來自於觀光客，換算應該要有8~10億元，雖然仍有疫情不穩定性、觀光客回流速度等變數，但國境開放之後還是樂觀看待。

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