築間2022全年營業額突破45億元 創歷史新高

疫後復甦，隨著疫苗施打普及、疫情趨緩及邊境開放後，國人回歸疫情前之正常生活相對帶動整體餐飲市場谷底反彈大幅成長。築間餐飲集團董事長林楷傑表示， 2022年全年度營業額衝破45億元， 年增率超過50%，創下歷史新高紀錄。

值得一提的是下半年內需市場大爆發， 第三季中秋節檔期在旗下燒肉品牌帶動下，業績強勢跳升，加上第四季的年末的聖誕節及跨年檔期聚餐商機加持下，整體業績躍進12月單月業績衝破5億元、12月31日跨年當天業績衝破3,000萬，雙雙刷新歷史新高紀錄。

回顧疫情期間，國內大多數餐飲集團多半採保守策略，放慢展店節奏甚至暫停展店計畫；反觀築間餐飲集團除了按原訂之展店計畫外，更是加快展店力道逆風成長， 2022年集團總店家已達到139家，對比2021年成長約50%。

2023年築間餐飲集團旗下各品牌，除了按照既定的展店計畫執行外，將再有兩個新的品牌誕生，分別是升級版的火鍋品牌及結合日式和食與西式洋食風格的排餐料理，年度總店數上看200家預期2023年在展店與新品牌並進下，營業額目標上看65億元、續戰歷史高峰。

近幾年受到疫情影響，國內部份餐飲集團暫緩海外市場的展店計畫，隨著邊境開放及入境政策鬆綁後，築間餐飲集團一方面持續國內市場拓點外 ，更積極布局海外展店的計畫，初期先以日本優先，其次為美國。

2022年12月築間餐飲集團董事長林楷傑立即啟動籌備許久的海外展店計畫，親自率團帶領一級主管出發前往日本大阪進行三天的參訪及市場調查行程。

這一次的參訪行程特別安排參訪大阪蔬果市場、 大阪水產市場及和牛屠宰場外，更前往日本知名百年餐廳拜訪料理長深入了解日本當地的消費習慣和特性，為進軍日本市場做準備。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，海外的展店計畫除了以日本為目標之外更鎖定美國 。

配合集團籌備日本、美國等國際展店計畫，預計將從內部進行員工徵選到日本協助展店、教育訓練和店鋪營運。築間餐飲集團董事長林楷傑進一步指出，除了進軍日本市場外，目前也積極從日本引進餐飲品牌加入台灣餐飲市場，挹注更多業績成長動能。