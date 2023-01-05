快訊

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

宋逸民教會風波不斷 牧師：凸顯權威濫用問題

築間2022全年營業額突破45億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
築間大躍進2022全年營業額突破45億元創歷史新高，單月營業額突破5億。業者提供
築間大躍進2022全年營業額突破45億元創歷史新高，單月營業額突破5億。業者提供

疫後復甦，隨著疫苗施打普及、疫情趨緩及邊境開放後，國人回歸疫情前之正常生活相對帶動整體餐飲市場谷底反彈大幅成長。築間餐飲集團董事長林楷傑表示， 2022年全年度營業額衝破45億元， 年增率超過50%，創下歷史新高紀錄。

值得一提的是下半年內需市場大爆發， 第三季中秋節檔期在旗下燒肉品牌帶動下，業績強勢跳升，加上第四季的年末的聖誕節及跨年檔期聚餐商機加持下，整體業績躍進12月單月業績衝破5億元、12月31日跨年當天業績衝破3,000萬，雙雙刷新歷史新高紀錄。

回顧疫情期間，國內大多數餐飲集團多半採保守策略，放慢展店節奏甚至暫停展店計畫；反觀築間餐飲集團除了按原訂之展店計畫外，更是加快展店力道逆風成長， 2022年集團總店家已達到139家，對比2021年成長約50%。

2023年築間餐飲集團旗下各品牌，除了按照既定的展店計畫執行外，將再有兩個新的品牌誕生，分別是升級版的火鍋品牌及結合日式和食與西式洋食風格的排餐料理，年度總店數上看200家預期2023年在展店與新品牌並進下，營業額目標上看65億元、續戰歷史高峰。

近幾年受到疫情影響，國內部份餐飲集團暫緩海外市場的展店計畫，隨著邊境開放及入境政策鬆綁後，築間餐飲集團一方面持續國內市場拓點外 ，更積極布局海外展店的計畫，初期先以日本優先，其次為美國。

2022年12月築間餐飲集團董事長林楷傑立即啟動籌備許久的海外展店計畫，親自率團帶領一級主管出發前往日本大阪進行三天的參訪及市場調查行程。

這一次的參訪行程特別安排參訪大阪蔬果市場、 大阪水產市場及和牛屠宰場外，更前往日本知名百年餐廳拜訪料理長深入了解日本當地的消費習慣和特性，為進軍日本市場做準備。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，海外的展店計畫除了以日本為目標之外更鎖定美國 。

配合集團籌備日本、美國等國際展店計畫，預計將從內部進行員工徵選到日本協助展店、教育訓練和店鋪營運。築間餐飲集團董事長林楷傑進一步指出，除了進軍日本市場外，目前也積極從日本引進餐飲品牌加入台灣餐飲市場，挹注更多業績成長動能。

延伸閱讀

KKday發布「解封後海外旅遊趨勢」 私人包車旅遊興起

築間集團今年營收拚65億 放眼日本美國市場

日防衛省：中國軍艦在與那國島航行 距台僅108公里

疫後復甦使餐飲大躍進 築間去年營收突破45億創歷史新高

相關新聞

健康科技普及化 醫療保健業走向「消費化」趨勢

自2021年開始，市場進入高度震盪，具高度成長特性的醫療保健產業，也面臨和其他成長股同樣的宿命，不僅公司價值估值逐漸走低，募資方面也變得愈加挑戰。

房市黯淡！顏炳立：降價10%可見量 看誰開出第一槍

戴德梁行總經理顏炳立今（5）日表示，經濟衰退，政策利空，房市走空下修形勢不變，現在就看誰開第一槍，包括土地、住宅、豪宅、...

skm park今年業績挑戰40億元 力拚成為南部OUTLET霸主

新光三越跨入OUTLET領域打造skm park營運滿一年，副董事長吳昕昌表示，去年業績已達約30億元，較2021年成長...

和泰車：今年缺車問題可減緩 2023營運要跳得更高

和泰車董事長黃南光表示，今年缺車問題可望逐步減緩，相信2023年可以迎接春暖花開。總經理蘇純興指出，去年因防疫險理賠造成...

助毛小孩也能實踐ESG生活？ 信義房屋分享永續心法

「助毛小孩也能實踐永續生活？」信義房屋忠孝玉成店發現毛小孩在都市中比例增加，但寵物在公園活動時，如果接觸松鼠、老鼠等嚙齒...

ATT大直店暫停開發廠商喊告 ATT回應了

ATT大直店業主「吸引力生活事業股份有限公司」被爆出，下單外包給許多廠商施作電影院、KTV後，卻無預警終止開發計畫，讓包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。