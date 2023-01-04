即時快遞Lalamove攜手北台中家扶中心「幸福快送」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
即時快遞Lalamove攜手北台中家扶中心「幸福快送」。Lalamove提供
即時快遞Lalamove攜手北台中家扶中心「幸福快送」。Lalamove提供

即時快遞平台Lalamove今(4)日宣布與北台中家扶中心合作，協助北台中家扶中心社工配送春節美味年菜以及生活物資，讓經濟弱勢家庭及時在農曆過年前獲得美味年菜及生活用品，安心、開心過新年。

Lalamove進軍台灣邁入第8年，致力打造企業友善物流方案，從早期電商機車配送，增加貨車快遞服務，從門市送貨服務、調貨、大宗貨件運送，到各大節慶、企業尾牙大型採購，24小時隨叫隨送。其服務範圍擴展至全台，可由雙北、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄全區運送至其他城市。

為發揮即時快遞領導品牌的影響力，疫情期間與地方政府及防疫用品供應商合作，急速支援防疫物資零接觸配送。

2020年6月，Lalamove在端午節前夕，攜手台北家扶中心，提供弱勢家庭客製化配送服務，讓許多不便前往台北家扶中心領取物資的經濟弱勢家庭，收到善心物資，解決因疫情造成的物資輸送困擾。

Lalamove今天來到台中執行「幸福快送」服務，與北台中家扶中心合作，將社會大眾捐贈的春節美味年菜及生活物資，即時送到北台中家扶扶助的經濟弱勢家庭手中。

北台中家扶中心服務原台中縣轄區的21個行政區域，逾1,220戶經濟弱勢家庭(約2,250位兒少)。過年前，收到不少善心民眾捐贈的美味年菜和生活物資，由於經濟弱勢家庭想要在過年前多賺一些錢，因應過年需求，導致工作時間長，以及路途遙遠或交通不便等因素，部分年菜需由社工分別運送到家戶。

由於冷凍年菜需要保冰，但北台中家扶中心的冷凍儲存空間不足，也沒有冷凍運送的設備。Lalamove彈性與即時的配送模式，不怕包裹延遲造成低溫或生鮮產品品質受損，並配有專業配送人員和設備，協助北台中家扶中心因應年菜與生活物資配送的難題，將社會大眾的愛，以最快速度保持最佳狀態，送到偏遠地區和行動不便的家戶中。

北台中家扶中心主任劉正文表示，目前中心扶助逾1,220戶家庭，年關將至，感謝社會大眾共同關心弱勢家庭，熱心提供年菜和生活物資，感謝Lalamove響應公益活動，將美食到家裡，也將送愛到弱勢親子的心裡，讓弱勢家庭可以開開心心團圓過新年。

Lalamove將社會大眾的愛，以最快速度送到偏遠地區和行動不便家戶中。Lalamove提供
Lalamove將社會大眾的愛，以最快速度送到偏遠地區和行動不便家戶中。Lalamove提供

家扶 弱勢家庭 年菜

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