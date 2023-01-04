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台泥斥資10億買回2萬張庫藏股 區間價23.45元至50.99元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥企業團董事長張安平。圖／台泥提供
台泥企業團董事長張安平。圖／台泥提供

台泥（1101）今（4）日晚間公告，臨時董事會決議執行庫藏股，以23.45元至50.99元區間價格，自1月5日起至3月3日買回2萬張，最高總金額10.19億元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

台泥表示，公司經第24屆第16次臨時董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣23.45元至50.99

元之間，以新台幣10億1,980萬元作為買回股份之總金額上限，買回該公司普通股，預定買回2萬張。台泥今日股價收33.5元，收平盤，外資自去年12月27日起已連續大賣6日。

台泥上次實施庫藏股時間是在2020年5月5日至同年5月22日，預定買回8,000張，後實際買回4,000張，原預定買回期間因台泥股價與大盤相較無超跌情形，為維護股東權益及考量員工認股意願，故未執行完畢。

台泥是國內第一大水泥廠，也是中國大陸華南地區水泥大廠，但是近兩年面臨大陸市場景氣不佳、煤價成本高漲影響，雖然台灣本業仍然樂觀，但是面對全世界水泥已至高原期的問題，台泥五年前就預作規劃，以循環經濟做為未來重要的集團發展佈局，隨著台泥轉型發酵，綠能、儲能、循環經濟的比重會越來越高，2025年將為重要營收之一。

台泥公告表示，今日公告買回股份總數僅占台泥已發行股份0.27%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產0.57%，台泥公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響台泥資本維持；會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見指出，本次預計買回股份所訂之買回價格區間實屬合理，買回股份後對公司財務結構、償債能力與獲利能力等無重大影響。

台泥

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