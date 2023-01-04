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2023年開春頭一天BDI大跌 裕民、中航喊話「免驚啦」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)周二以1,250點收盤，下跌265點，跌幅17.5%，拖累今（4）日散裝股的表現，國內的裕民（2606）、中航（2612）喊話「免驚啦」，主要是中國大陸準備過農曆年交投清淡，再加上歐、美開盤第一天還在過年中，所以運價失守崩跌。

裕民、中航今天都同步喊話，不要被運價突然崩跌驚到，這是短期間的現象，不要過度擔心，主要是受到今年農曆年在元月，再加上歐、美都還在過年，原本市場交投就淡，所以散裝船的現貨市場才變的更冷清，所以在2023年的開始就出崩跌走勢。

大陸解封後，返鄉過年的人數增加，原物料市場交投不積極，造成2023年1月3日首日開盤出現BDI（波羅的海運價指數重挫）17.5%，創去年11月25日以來新低；其中，載運鐡礦砂的海岬型運費指數(BCI)收在1,635點，下跌626點，跌幅27.7%；載運煤及穀物的巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌97點，收1,438點，跌幅6.3%；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌94點，收968點，跌幅8.9%。

裕民航運表示，BDI於2023年第一個交易日重挫，主因耶誕及新年假期剛結束，市場交易清淡，加上大陸因疫情及農曆新年將來臨，對於船舶的下單趨保守，影響現貨市場需求；再加上第一季通常是散裝航運的淡季，市場預期大陸於疫情減緩後，應會提出經濟刺激計劃，有助於散裝航運需求，所以不要對於短期運價大跌過度悲觀。

中航表示，大陸製造業預期農曆年後才會陸續開工，市場保守看待一、二月原物料需求，另外，歐、美主要的都還在過新年當中，再加上鐵礦砂部分巴西雨季影響出口導致運輸需求下降，供應量不足，所以開春第一天才會出現運價大跌。

裕民 航空業

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