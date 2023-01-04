新天地攜手薇閣搶進高雄婚宴市場 二代接班布局啟動

新天地（8940）餐飲集團攜手薇閣精品旅館合資的「萊特薇庭」高雄館，今(4)日舉行完工暨全空間發布會，新天地董事長王玉雲宣布，高雄萊特薇庭預計第1季開幕營運，正式搶進高雄頂級婚宴市場，並由集團二代接手經營，啟動二代接班布局。

目前，萊特薇庭的營運團隊全為新天地與薇閣集團二代，包括董事長歐政宏(新天地前董事長歐敏輝兒子)、執行董事歐宗憲(新天地總裁歐敏卿兒子)、總經理許明揚(薇閣董事長許調謀兒子)、執行長鄔豐如(許明揚妻)。

隨著疫情解封，婚宴市場明顯回溫，萊特薇庭高雄館目前接獲下半年預訂的婚宴桌數已超過2,500桌，而今年「好日子」有90多天，比去年的70天多出20幾天；法人估，萊特薇庭台中、高雄兩館的業績上看4億元，年增120%。

新天地去年11月合併營收1.18億元，月增20.2%、年增45.9%，連續三個月呈月增、年增走勢，累計前11月合併營收8.11億元，年增46.6%，法人估，在第4季婚宴旺季挹注下，新天地去年可望擺脫連續五年虧損的陰霾，轉虧為盈。

據了解，隨著農曆新年將近，新天地除夕圍爐宴早在一個月就已預訂一空，桌數近1,000桌；外帶年菜限量1,380份，預訂達九成；春酒詢問訂位也已超過六成，相關業績將在1、2月營收反映。

另在婚宴部分，集團上半年預約已超過半數，並開始預約下半年。新天地去年婚宴桌數為2.7萬桌，較2021年成長八成，今年在萊特薇庭高雄館加入後，預估全年可成長五成。

展望今年，隨著疫情解封，帶動國內婚宴餐飲市場景氣明顯回升，加上萊特薇庭高雄館的營運，以及台中館新增宴會廳、「樂葵」法式鐵板燒挹注，法人估新天地全年營收看增三成以上，獲利看俏。

新天地攜手薇閣投資2.5億元打造的萊特薇庭，主要看好高雄產業科技轉型後，吸引大量科技新貴返鄉成婚商機，進駐高雄亞灣區「承億酒店」9至11樓，可同時容納130桌宴會，為集團營運挹注新成長動能。

目前，新天地集團旗下有四大宴會品牌、八個營運據點，包括「新天地」、「雅悅」、「萊特薇庭」及「唯愛庭園」，宴會總桌數達1,400桌，為國內前二大宴會連鎖品牌，另一為典華集團。

王玉雲指出，據統計，台灣每年約有12萬至13萬對新人結婚宴客，婚宴市場產值在1,000億至1,200億元；而連續三年的疫情衝擊，體質較差及規模較小的宴會業者陸續退場，反而留下更大的市場空間。