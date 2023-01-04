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浮洲合宜宅年後一坪大漲七成？房東日勝生回應了

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
浮洲合宜住宅。報系資料照／記者祁容玉攝影
浮洲合宜住宅。報系資料照／記者祁容玉攝影

新北市板橋浮洲合宜住宅日勝生在2011年所拿下，除了出售住宅戶，並提供一定比例之住宅供作出租使用，日勝生指出，出租住宅部分分為兩階段，前五年為第一階段，租金是按定價租金計算，後五年、第二階段的租金，則依當地鄰近出租市場行情之八折調整計算。

日勝生（2547）表示，前五年的第一階段租約已在2022年底陸續屆期，有鑑於已有眾多需要民眾急切詢問可釋出時間，目前第二階段租約已於2022年12月16日公告，並提供第一階段原租戶2個月的緩衝期，且緩衝期租金將按第一階段租金計算，搬遷日訂於2023年2月19日止。

日勝生表示，目前已進入第二階段、後五年的出租作業，並依營建署核定之出租計畫及租金單價計收；目前第二階段租金部分，一般戶打八折、每坪月租金約547元，優先戶打64折、每坪約437元，第二階段租金起算點是2023年1月1日。

新北市板橋浮洲合宜住宅出租住宅之租金，第一階段採一般戶、優先戶都是每坪約320元，第二階段則是一般戶打八折、每坪約547元，優先戶打64折、每坪約437元。

日勝生強調，第二階段租金訂價原則，係業經五家估價師事務所完成估價（正常案件取平均值，本案則採最低值，並參酌新北市社會住宅制度，除一般戶以估價八折計算租金外，也提供40%出租戶數予經濟或社會弱勢族群得優先承租，並以64折計算租金。

五大政府出租住宅租金比較。日勝生提供
五大政府出租住宅租金比較。日勝生提供

租金 日勝生 合宜住宅 社會住宅

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