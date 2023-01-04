浮洲合宜宅年後一坪大漲七成？房東日勝生回應了
新北市板橋浮洲合宜住宅是日勝生在2011年所拿下，除了出售住宅戶，並提供一定比例之住宅供作出租使用，日勝生指出，出租住宅部分分為兩階段，前五年為第一階段，租金是按定價租金計算，後五年、第二階段的租金，則依當地鄰近出租市場行情之八折調整計算。
日勝生（2547）表示，前五年的第一階段租約已在2022年底陸續屆期，有鑑於已有眾多需要民眾急切詢問可釋出時間，目前第二階段租約已於2022年12月16日公告，並提供第一階段原租戶2個月的緩衝期，且緩衝期租金將按第一階段租金計算，搬遷日訂於2023年2月19日止。
日勝生表示，目前已進入第二階段、後五年的出租作業，並依營建署核定之出租計畫及租金單價計收；目前第二階段租金部分，一般戶打八折、每坪月租金約547元，優先戶打64折、每坪約437元，第二階段租金起算點是2023年1月1日。
新北市板橋浮洲合宜住宅出租住宅之租金，第一階段採一般戶、優先戶都是每坪約320元，第二階段則是一般戶打八折、每坪約547元，優先戶打64折、每坪約437元。
日勝生強調，第二階段租金訂價原則，係業經五家估價師事務所完成估價（正常案件取平均值，本案則採最低值，並參酌新北市社會住宅制度，除一般戶以估價八折計算租金外，也提供40%出租戶數予經濟或社會弱勢族群得優先承租，並以64折計算租金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言