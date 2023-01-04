快訊

藝人教會爆內部爭議 牧師分析台灣基督教會兩大嚴重問題

誠品信義店傳將作為統一時代二館 統一：現在不宜討論後續

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
誠品信義店。報系資料照／記者江佩君攝影
誠品信義店。報系資料照／記者江佩君攝影

統一（1216）今年年底將收回誠品信義店，傳將作為統一時代二館，其實從上周五（30）日統一代子公司統上開發建設公告，取得誠品信義店不動產使用權資產，不難看出端倪，統上開發目前董座為張國光，他曾任高雄統一夢時代總座，對招商並不陌生。

另外，有百貨人士指出，統一美麗事業董座高秀玲掌管百貨事業，2010年開出統一阪急，2016年與阪急「分手」，逐步主導她的「美人」版圖；只是放眼信義區，統一時代的百貨面積最小，營收也最少，假設未來開出統一時代二館，不但是壯大統一在信義區百貨實力，亦是顯現高秀玲力拚成為台灣百貨霸主之一的企圖心。

至於是否真要作為統一時代二館，統一表示，有關未來規劃，因為現行業者仍在營運中，所以不宜討論後續。

一位不願具名的百貨高層表示，放眼信義區的百貨，除了統一時代百貨不到1萬坪之外，其餘百貨商場幾乎都是萬坪起跳，以統一時代的百貨最小，營收也最少，以2021年來看，僅12億多元，在疫情爆發前也都不到20億元，但其他百貨動輒50至100億元，確實有落差，假設未來統一集團將誠品信義店作為統一時代二館，也是壯大統一在信義區百貨實力。

誠品 營收 統一集團

延伸閱讀

台金春節第4波加班機來囉 1月7日上午9點開放訂位

達官貴人最愛的不是信義區？這原因受政要青睞

台南市警界大調動！2線3星調任42人統一周五到任

誠品信義店年底熄燈

相關新聞

小發財車爭霸戰開打！和泰參戰一年就搶4成市占 它如何讓中華車緊張？

2022年車市呈現微幅衰退，輕型商用車卻預估成長近5成。原來，過去國產小發財稱霸的中華菱利，面對和泰引進TOWN ACE車款搶市，雙方不僅一同做大市場，也讓這場爭霸戰延燒到2023年。

聚陽12月營收24.68億元 最壞狀況已過、今年營運將倒吃甘蔗

成衣雙雄之聚陽（1477）今（4）日公布去年12月營收為24.68億元，月增0.2%、年減22.3%；去年全年累計營收為...

房產雷達／終於聽到建商降價槍響！房價轉折點到了？

中華經濟研究院1日公布11月經理人指數，終於看到期待中的數字，營建暨不動產的服務收費價格指數跌到50.0，助研究員陳馨蕙說：「有少數回答價格下降，占受訪廠商不到3%。」至於那少數是誰？中經院不肯透露。

和泰車尾牙席開53桌 黃南光：今年缺車問題可減緩

和泰車今舉行尾牙，席開53桌，董事長黃南光表示，今年缺車問題可望逐步減緩，憑藉著TOYOTA、Lexus、HINO強勢的...

年節不打烊！文華餅房、上海鄉村年菜年貨 Lalamove即時送

年末買氣暢旺，年節物流大檔宅配量大，導致全台物流大塞車。即時快遞Lalamove打破傳統物流的配送限制，年節前仍保證當日...

建照挑戰28年新高供給爆大量 遇打炒房政策價格有壓

「平均地權條例」初審通過，對於預售屋交易將產生衝擊，但過去景氣暢旺時開發商積極買地，導致市場供給出大量，卻碰上打炒房政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。