誠品信義店傳將作為統一時代二館 統一：現在不宜討論後續

統一（1216）今年年底將收回誠品信義店，傳將作為統一時代二館，其實從上周五（30）日統一代子公司統上開發建設公告，取得誠品信義店不動產使用權資產，不難看出端倪，統上開發目前董座為張國光，他曾任高雄統一夢時代總座，對招商並不陌生。

另外，有百貨人士指出，統一美麗事業董座高秀玲掌管百貨事業，2010年開出統一阪急，2016年與阪急「分手」，逐步主導她的「美人」版圖；只是放眼信義區，統一時代的百貨面積最小，營收也最少，假設未來開出統一時代二館，不但是壯大統一在信義區百貨實力，亦是顯現高秀玲力拚成為台灣百貨霸主之一的企圖心。

至於是否真要作為統一時代二館，統一表示，有關未來規劃，因為現行業者仍在營運中，所以不宜討論後續。

一位不願具名的百貨高層表示，放眼信義區的百貨，除了統一時代百貨不到1萬坪之外，其餘百貨商場幾乎都是萬坪起跳，以統一時代的百貨最小，營收也最少，以2021年來看，僅12億多元，在疫情爆發前也都不到20億元，但其他百貨動輒50至100億元，確實有落差，假設未來統一集團將誠品信義店作為統一時代二館，也是壯大統一在信義區百貨實力。