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年節不打烊！文華餅房、上海鄉村年菜年貨 Lalamove即時送

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
年節不打烊。文華餅房、上海鄉村年菜年貨Lalamove即時送，辦年貨保證當日配。Lalamove提供
年節不打烊。文華餅房、上海鄉村年菜年貨Lalamove即時送，辦年貨保證當日配。Lalamove提供

年末買氣暢旺，年節物流大檔宅配量大，導致全台物流大塞車。即時快遞Lalamove打破傳統物流的配送限制，年節前仍保證當日配，全年無休，並維持24小時隨叫隨送，同城一小時送達的服務品質。

Lalamove為物流媒合平台，可於旺季時加速司機與用戶的訂單媒合，安排最適切的配送服務，讓資源不浪費，因此在年節大檔可以解決物流塞車、無法準時送達的問題，讓業者與消費者不需再擔心包裹因物流延遲配送，造成產品品質受損或延需後交貨。迎戰新年旺季，Lalamove推出新用戶快遞運費五折，即日起至1/21，輸入優惠碼LACNY，即可享機車、貨/廂型車五折優惠，最高可折480元。Lalamove台灣總經理丁彥宇表示，預估年節大檔整體訂單量成長六成。

年節物流影響下首當其衝的重點產業，如台北文華東方酒店「文華餅房」、經典年菜餐廳「上海鄉村」、「晶華酒店」等知名業者皆在年節期間，選擇與Lalamove合作配送年菜、年貨與禮盒。Lalamove僅需使用App一鍵下單，線上操作簡易，相較傳統物流業者更快、更有彈性，此差異化是Lalamove在競爭激烈的物流市場中能持續成長的關鍵因素。

丁彥宇也認為，Lalamove具備的三大優勢能成為中小企業在年節旺季的物流生力軍，傳統物流不一定能配合運送，但Lalamove能解決業者的即時需求。一、「年節不打烊！」每單皆24小時隨叫隨送，全年無休，解決物流塞車、無法準時送達等問題。二、「快速、即時、彈性」物流大檔依舊保證當日配，同城一小時送達，跨縣市也能當日配達。三、「貨車快遞也OK！」中小企業貨車需求顯著提升，讓即時快遞不是僅限於小貨量且短距離的機車，更可以是貨車快遞，例如出貨/調貨、年節送禮、年貨年菜配送、年底收納搬運等，大量大件也可送。

台北年貨大街今年再度攜手Lalamove，將在1/7於迪化商圈永樂廣場「開運紅包牆」旁舉辦「辦年貨叫Lalamove送回家！」活動，現場下載Lalamove App，註冊成為用戶後，即可以抽紅包乙次，最高可獲得1折優惠券，人人有獎；企業用戶現場首次儲值還可額外享5%回饋。此外，Lalamove持續耕耘「幸福快送」，今年農曆年前協助北台中家扶中心，支援配送春節美味年菜以及生活物資，讓經濟弱勢家庭及時在農曆過年前獲得美味年菜及生活用品，安心、開心過新年。

迎戰新年旺季，Lalamove推出新用戶快遞運費五折，即日起至1月21日輸入優惠碼LACNY，最高可折480元。Lalamove提供
迎戰新年旺季，Lalamove推出新用戶快遞運費五折，即日起至1月21日輸入優惠碼LACNY，最高可折480元。Lalamove提供

年菜 年貨大街 塞車

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