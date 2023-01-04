年節不打烊！文華餅房、上海鄉村年菜年貨 Lalamove即時送

年末買氣暢旺，年節物流大檔宅配量大，導致全台物流大塞車。即時快遞Lalamove打破傳統物流的配送限制，年節前仍保證當日配，全年無休，並維持24小時隨叫隨送，同城一小時送達的服務品質。

Lalamove為物流媒合平台，可於旺季時加速司機與用戶的訂單媒合，安排最適切的配送服務，讓資源不浪費，因此在年節大檔可以解決物流塞車、無法準時送達的問題，讓業者與消費者不需再擔心包裹因物流延遲配送，造成產品品質受損或延需後交貨。迎戰新年旺季，Lalamove推出新用戶快遞運費五折，即日起至1/21，輸入優惠碼LACNY，即可享機車、貨/廂型車五折優惠，最高可折480元。Lalamove台灣總經理丁彥宇表示，預估年節大檔整體訂單量成長六成。

年節物流影響下首當其衝的重點產業，如台北文華東方酒店「文華餅房」、經典年菜餐廳「上海鄉村」、「晶華酒店」等知名業者皆在年節期間，選擇與Lalamove合作配送年菜、年貨與禮盒。Lalamove僅需使用App一鍵下單，線上操作簡易，相較傳統物流業者更快、更有彈性，此差異化是Lalamove在競爭激烈的物流市場中能持續成長的關鍵因素。

丁彥宇也認為，Lalamove具備的三大優勢能成為中小企業在年節旺季的物流生力軍，傳統物流不一定能配合運送，但Lalamove能解決業者的即時需求。一、「年節不打烊！」每單皆24小時隨叫隨送，全年無休，解決物流塞車、無法準時送達等問題。二、「快速、即時、彈性」物流大檔依舊保證當日配，同城一小時送達，跨縣市也能當日配達。三、「貨車快遞也OK！」中小企業貨車需求顯著提升，讓即時快遞不是僅限於小貨量且短距離的機車，更可以是貨車快遞，例如出貨/調貨、年節送禮、年貨年菜配送、年底收納搬運等，大量大件也可送。