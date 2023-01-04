香菇王推年菜組合 現場人數爆滿搶試吃

以進口日本醬料聞名的香菇王集團今（4）日舉辦「團圓年菜饗食樂、溫馨圍爐吃尾牙」活動，現場人數爆棚，集團旗下「第一名店」的老客戶紛紛前來搶試吃年菜，香菇王集團董事長王義郎表示，去年營收穩定維持約4億元左右，較2021年成長約一成，未來將繼續打造健康、無毒、養生料理，讓消費者可以吃得安心。

香菇王集團成立1987年，專營進口代理日本第一品牌食材醬料，今日歡慶第一名店成立九週年，讓會員可免費品嚐無毒天麴豬搭配日本等級醬料製成的年菜料理，其中「天白冬菇佛跳牆」以日本北海道昆布及鰹魚高湯為基底，內含頂級鮮嫩的澳洲鮑魚、日本頂級冬菇、北海道野生干貝、烏參、天麴豬等，不僅用料豐富，食材也健康美味，加上只需加熱就能輕鬆上桌，廣受消費者喜愛。

第一名店總經理王維君表示，除了直營門市外，目前販售通路以好市多全台14家門市與SOGO、新光三越百貨門市為主，持續瞄準中高價位市場，特別的是，去年好市多還多了一些熟食商品上架，像是麻油米糕、雞白湯拉麵等，另也睽違七年再度上架北海道霜淇淋，都助攻集團去年業績。

香菇王集團在網路平台上也成長不少，近兩年網路訂單的營業額達800萬元以上，累計至今年成長近200％，而香菇店面的客層年齡中，55歲至80歲占約七成，網路通路客層以34至45歲居多。

第一名店團圓喜樂年菜組合2188元起，「天白冬菇佛跳牆」原價3500元，目前優惠價3150元，再送獅子頭或高粱香腸二選一。