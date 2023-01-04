快訊

燦笑揮手好吸睛！北一女旗隊美花車遊行獲讚賞 英媒選為本日最佳照片

海悅第4季營收14.75億元、年減46％ 創歷史次高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／海悅
資料來源／海悅

海悅（2348）今（4）日公告2022年12月營收5.22億元，月增5.33％、年減45.04％，第4季營收14.75億元、年減46％，全年營收49.18億元，年減19.32％，第4季、全年合併營收皆為歷史次高。

海悅指出，代銷接案順應市場共識，因全台布局效益顯著，推升全年營收來到歷史次高，另，2021年因有營建收入約3.3億元，導致比較基期較高，因而年減幅，不過今年在代銷、營建收入與投資收益三箭同步挹注下，營運表現多角正向。

海悅表示，近期《平均地權條例》部分條文修正草案，規範預售屋5年內不得換約轉售，將對國內房價帶來新的影響因子，因海悅代銷建案產品策略以首購、換屋與長期置產為主，若《平均地權條例》部分條文修正草案通過後，如自住買方取得合理的市場價格，對公司代銷業務是正面發展。

展望2023年，海悅表示，目前手握全台3,000億代銷儲備案量，代銷業務來源無虞，公司擁有158萬會員數，年增率13％優勢，除全台代銷業務運營有明顯動能外，今年完工交屋收益進入收割期，台中《達麗創世紀》預計上半年啟動完工交屋挹注投資收益，總銷金額為92億元，海悅持有30％，另，今年第1季亦將啟動台南《世界南科》自建案銷售。

海悅指出，將持續與理念契合的建商，藉由合資購地方案，加深與建商策略聯盟的合作關係，預期每年將有1-2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，包含今年的《達麗創世紀》，與往後三年《擎天森林》、《新莊海悅花園》、《海研A3光點》、《南悅豐映》、《達麗冶翠》、《世界南科》、《敦仰》、新北市鳳鳴段、大安段、新興段、台中市惠來厝段、鎮福段等共12大投資收益案，加上台北市舊市議會開發案預計於2026年啟動挹注，不動產投資收益開發案陸續進入收割期，可望堅固中長期營運成長動能。

資料來源／海悅
資料來源／海悅

海悅

延伸閱讀

建商剉咧等！搶建潮碰上預售禁止換約 估去年住宅建照核發超過17萬戶

三鶯線今年完工 北大特區萬坪捷運宅開發案招商

正中炒房團要害、投資客恐不願再上車！《平均地權條例》修法被視為深水炸彈

平均地權條例修法立法院會9日處理 民進黨團力拚三讀

相關新聞

小發財車爭霸戰開打！和泰參戰一年就搶4成市占 它如何讓中華車緊張？

2022年車市呈現微幅衰退，輕型商用車卻預估成長近5成。原來，過去國產小發財稱霸的中華菱利，面對和泰引進TOWN ACE車款搶市，雙方不僅一同做大市場，也讓這場爭霸戰延燒到2023年。

聚陽12月營收24.68億元 最壞狀況已過、今年營運將倒吃甘蔗

成衣雙雄之聚陽（1477）今（4）日公布去年12月營收為24.68億元，月增0.2%、年減22.3%；去年全年累計營收為...

建照挑戰28年新高供給爆大量 遇打炒房政策價格有壓

「平均地權條例」初審通過，對於預售屋交易將產生衝擊，但過去景氣暢旺時開發商積極買地，導致市場供給出大量，卻碰上打炒房政策...

疫情紅利消散！電商去年第4季求才全年最低 但工作數仍是五年高點

亞馬遜、蝦皮等知名電商陸續傳出裁員消息，104人力銀行觀察國內九大電商企業徵才趨勢，2022年第4季平均每月徵才1,82...

一年17萬戶、搶建潮碰上預售禁換約 建商剉咧等

平均地權條例初審通過，對於一手市場未來交易將產生衝擊，不過過去景氣暢旺時，開發商積極買地搶建，導致市場一手供給出大量，如...

2022年北台灣10大建商出爐 寶佳以破千億案量五度蟬聯推案王

住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、茂德、興富發（2542）、愛山林（2540）、華固（25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。