海悅第4季營收14.75億元、年減46％ 創歷史次高

海悅（2348）今（4）日公告2022年12月營收5.22億元，月增5.33％、年減45.04％，第4季營收14.75億元、年減46％，全年營收49.18億元，年減19.32％，第4季、全年合併營收皆為歷史次高。

海悅指出，代銷接案順應市場共識，因全台布局效益顯著，推升全年營收來到歷史次高，另，2021年因有營建收入約3.3億元，導致比較基期較高，因而年減幅，不過今年在代銷、營建收入與投資收益三箭同步挹注下，營運表現多角正向。

海悅表示，近期《平均地權條例》部分條文修正草案，規範預售屋5年內不得換約轉售，將對國內房價帶來新的影響因子，因海悅代銷建案產品策略以首購、換屋與長期置產為主，若《平均地權條例》部分條文修正草案通過後，如自住買方取得合理的市場價格，對公司代銷業務是正面發展。

展望2023年，海悅表示，目前手握全台3,000億代銷儲備案量，代銷業務來源無虞，公司擁有158萬會員數，年增率13％優勢，除全台代銷業務運營有明顯動能外，今年完工交屋收益進入收割期，台中《達麗創世紀》預計上半年啟動完工交屋挹注投資收益，總銷金額為92億元，海悅持有30％，另，今年第1季亦將啟動台南《世界南科》自建案銷售。