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預售市場壓力緊繃 去年建照挑戰28年新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

《平均地權條例》初審通過，預售市場衝擊最大。根據官方資料，去年前11月核准住宅建照量已達16.6萬戶，推估全年將超過17萬戶，挑戰1995年以來的新高。專家指出，過去景氣暢旺時開發商積極買地，導致市場一手供給出大量，卻碰上對於預售制度最嚴格的政策，過去房價飆漲區、重劃區等供給大量區，將會感受到景氣下滑與新制帶來的壓力。

統計顯示，2022年預估全年住宅類預售量將超過17萬戶，挑戰28年以來新高，其中前11月供給量大的區域是台中市的3.1萬戶，其次是新北市的2.7萬戶，桃園市的2.4萬戶，台南市與高雄市各1.8萬戶，台北市最少也有1萬戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，開發商在景氣暢旺時，買地狀況積極，等到準備好推案時，卻碰上景氣反轉，加上政策對於又禁止預售未來換約轉手，等於未來預售市場將轉型為自用型產品，銷售速度變慢銷售期拉長，一旦市場反轉，供給量大的區域價格壓力將更為明顯。

曾敬德表示，2021下半年房市熱銷時，一個月實價揭露可達1.2萬戶，以這樣的數據推估，房市景氣最暢旺時，一年最多可消化約14~15萬戶的預售案件，不過去年下半年一個月剩下約6000戶，等於一年只有7萬戶左右的自用需求，倘若未來預售不能換約，剩下自用需求，又碰上景氣轉差，過去一段時間一年17萬戶的未來潛在案量，即使沒有全數動工，也會對市場供給造成壓力，尤其過去兩年房價飆漲、新興重劃區等，可能壓力更為顯著。

景氣 重劃區

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