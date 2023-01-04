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疫情紅利消散！電商去年第4季求才全年最低 但工作數仍是五年高點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為蝦皮店到店門市。報系資料照／記者陳立儀攝影
圖為蝦皮店到店門市。報系資料照／記者陳立儀攝影

亞馬遜、蝦皮等知名電商陸續傳出裁員消息，104人力銀行觀察國內九大電商企業徵才趨勢，2022年第4季平均每月徵才1,822人，是2022年的低點，反映疫情紅利略減、景氣向下調整，電商工作數正從高檔回落，但「刷網」已成消費者日常生活，電商工作數仍為五年高點，47%的工作歡迎社會新鮮人，力邀數位原住民征戰網路市場。

104調查Pchome Online、台灣樂天、生活市集創業家兄弟、東森得易購、松果購物、博客來、富邦momo、新加坡商蝦皮台灣分公司、以及露天市集等九大電商企業2022年第4季平均每月的求才人數。電商企業因網路化屬性、以及上中下游產業鏈可能採異業合作(例如運輸物流等，不直接聘僱)，營業額雖高，但和整體市場大缺工動輒百萬人規模、以及製造業相比，電商屬於「相對微量」的徵才企業。

調查發現，去年下半年起因疫情解封、部分消費者上街購物回溫，以及大環境景氣回降的雙重影響，九大電商企業2022年第3季徵才動能持平，第4季微減、平均每月徵才1,822人，是2022年表現最弱的一季。但市場研調OOSGA資料顯示，在台灣，42.8%的人口過去一年曾經網路消費，63.8%的人口過去一週曾經網路消費。104人力銀行回顧九大電商企業最近五年來的徵才趨勢仍屬成長向上，僅在最近兩季停滯修正。

在職缺部分，三類職缺的工作數不受影響、甚至逆勢上揚，包括理貨門市、軟體/工程、以及操作/技術類，平均每月各自徵才180－220人不等，季度和年度成長各約9%－39%不等。傳統電商物流中心的人員、店到店新零售型態發展、以及工程師依舊火紅。

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