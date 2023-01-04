一年17萬戶、搶建潮碰上預售禁換約 建商剉咧等

平均地權條例初審通過，對於一手市場未來交易將產生衝擊，不過過去景氣暢旺時，開發商積極買地搶建，導致市場一手供給出大量，如今碰上對於預售制度最嚴格的政策，房仲表示，過去房價飆漲區、重劃區等供給大量區，將會感受到景氣下滑與新制帶來的壓力。

根據統計，去年前11月核准住宅建照量已達16.6萬戶，推估全年將超過17萬戶驚人數量，並創下1995年以來的新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，開發商在景氣暢旺時，買地積極，等到準備好推案，卻碰上景氣反轉，加上政策又禁止預售未來換約轉手，等於未來預售市場將轉型為自用型產品，銷售速度變慢銷售期拉長，一旦市場反轉，供給量大的區域價格壓力將更為明顯。

統計顯示，2022年預估全年住宅類預售量將超過17萬戶，挑戰28年以來新高，其中前11月供給量大的區域是台中市的3.1萬戶，其次是新北市的2.7萬戶，桃園市的2.4萬戶，台南市與高雄市各1.8萬戶，台北市最少也有1萬戶。

曾敬德表示，2021下半年房市熱銷時，一個月實價揭露可達1.2萬戶，以這樣的數據推估，房市景氣最暢旺時，一年最多可消化約14萬至15萬戶的預售案件，不過去年下半年一個月剩下約6000戶，等於一年只有7萬戶左右的自用需求。