快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

「逃兵成 報到完畢！」昨允諾參加經典賽 張育成IG發文自嘲

2022年北台灣10大建商出爐 寶佳以破千億案量五度蟬聯推案王

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、茂德、興富發、愛山林、華固、中悦、璞園、麗寶、尚志、冠德；前十大建商推案量介於148億元至1,068億元，寶佳以破千億元的年度推案量，五度奪下推案王寶座。住展雜誌提供
住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、茂德、興富發、愛山林、華固、中悦、璞園、麗寶、尚志、冠德；前十大建商推案量介於148億元至1,068億元，寶佳以破千億元的年度推案量，五度奪下推案王寶座。住展雜誌提供

住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、茂德、興富發（2542）、愛山林（2540）、華固（2548）、中悦、璞園、麗寶、尚志、冠德（2520）；前十大建商推案量介於148億元至1,068億元，寶佳以破千億元的年度推案量，五度奪下推案王寶座。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管去年房市被多重利空籠罩，各中大型建商仍保持推案步調，相繼在北台灣各大重劃區推出指標建案，使2022年十大建商合計推案量來到3,683億元，較2021年（2,863.7億元）增長約三成。

2022年十大建商榜首仍是寶佳機構，去年北台灣推案量約1,068億元，五度蟬聯推案王；推案版圖涵蓋新北、桃園、新竹地區，並以在竹縣竹北的推案規模較大，指標建案有蘆竹「寶佳峰匯」、竹北「寶佳奇磊」。

茂德建設則以約645億元的推案量重回榜單、衝上第二名，推案集中新北三重、五股，產品多有規劃相對低總價的2、3房格局，指標案如三重「都廳大院」、土城「紅布朗花園」。

興富發建設則以413.02億元的推案量，從前年的第七名，晉升至第三名，去年分別在桃園二大重劃區青埔、龜山A7推出指標案「站前新鋭」、「興富發鉑悦」，持續以低首付方案吸引買方。

第四名是愛山林建設，百億造鎮案挹注下，去年北台灣推案量約346億元，並藉由整合建設、代銷事業資源，提高建案能見度，指標建案如三重「甲山林市政官邸1號」、寶山「宏道新竹帝寶」。

第五名華固建設推案包括廠辦、商辦及住宅產品，推案量達311億元，並在北投士林科技園區一連推出三個建案，指標建案如北投「華固上文林」、中和「華固中原置地」。

建案 建商

延伸閱讀

北台灣雨勢持續 7日可撥雲見日

不忍文資淪廢墟 建商砸4000萬元修復方東美寓所

蔡英文總統元旦宣布「補貼房貸族」 網狠酸：送錢給建商

一張圖看天氣！北台灣一路濕涼到周末 這日再迎冷空氣

相關新聞

小發財車爭霸戰開打！和泰參戰一年就搶4成市占 它如何讓中華車緊張？

2022年車市呈現微幅衰退，輕型商用車卻預估成長近5成。原來，過去國產小發財稱霸的中華菱利，面對和泰引進TOWN ACE車款搶市，雙方不僅一同做大市場，也讓這場爭霸戰延燒到2023年。

2022年北台灣10大建商出爐 寶佳以破千億案量五度蟬聯推案王

住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、茂德、興富發（2542）、愛山林（2540）、華固（25...

網友好奇永和發展性 信義房屋在地專家歸納三優勢

永和與台北市一橋之隔，房價也是新北市各區數一數二高；有網友在PPT好奇發問，地小人稠的永和幾乎沒有大型土地可以蓋房子、推...

雄獅估2023年業績回到疫情前五成 全年以損平為目標

雄獅（2731）發言人賴一青今（4）日表示，2023年隨著航班和航點逐漸增加，出境旅遊市場值得期待，預估自暑假開始才會出...

最貴5豪宅3棟在此區 專家曝北市達官聚落2優勢

中正區新成屋豪宅案「新光人壽總統傑仕堡」，有最新揭露，去年9月成交19樓戶，總價1億1,622萬元，每坪160.8萬元，...

達官貴人最愛的不是信義區？這原因受政要青睞

據最新實價登錄，中正區新成屋豪宅案「新光人壽總統傑仕堡」，去年9月成交19樓戶，總價1億1,622萬元，每坪160.8萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。