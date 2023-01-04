2022年北台灣10大建商出爐 寶佳以破千億案量五度蟬聯推案王

住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商（依推案量計）依序為寶佳、茂德、興富發（2542）、愛山林（2540）、華固（2548）、中悦、璞園、麗寶、尚志、冠德（2520）；前十大建商推案量介於148億元至1,068億元，寶佳以破千億元的年度推案量，五度奪下推案王寶座。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管去年房市被多重利空籠罩，各中大型建商仍保持推案步調，相繼在北台灣各大重劃區推出指標建案，使2022年十大建商合計推案量來到3,683億元，較2021年（2,863.7億元）增長約三成。

2022年十大建商榜首仍是寶佳機構，去年北台灣推案量約1,068億元，五度蟬聯推案王；推案版圖涵蓋新北、桃園、新竹地區，並以在竹縣竹北的推案規模較大，指標建案有蘆竹「寶佳峰匯」、竹北「寶佳奇磊」。

茂德建設則以約645億元的推案量重回榜單、衝上第二名，推案集中新北三重、五股，產品多有規劃相對低總價的2、3房格局，指標案如三重「都廳大院」、土城「紅布朗花園」。

興富發建設則以413.02億元的推案量，從前年的第七名，晉升至第三名，去年分別在桃園二大重劃區青埔、龜山A7推出指標案「站前新鋭」、「興富發鉑悦」，持續以低首付方案吸引買方。

第四名是愛山林建設，百億造鎮案挹注下，去年北台灣推案量約346億元，並藉由整合建設、代銷事業資源，提高建案能見度，指標建案如三重「甲山林市政官邸1號」、寶山「宏道新竹帝寶」。

第五名華固建設推案包括廠辦、商辦及住宅產品，推案量達311億元，並在北投士林科技園區一連推出三個建案，指標建案如北投「華固上文林」、中和「華固中原置地」。