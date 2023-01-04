雄獅估2023年業績回到疫情前五成 全年以損平為目標

雄獅（2731）發言人賴一青今（4）日表示，2023年隨著航班和航點逐漸增加，出境旅遊市場值得期待，預估自暑假開始才會出現國外旅遊的高峰，全年業績可望回到疫情前的五成，全年有機會朝損益兩平目標邁進，營運主要動能包含日本線、歐洲線出境旅遊的回升、郵輪商品第2季上架，以及企業獎勵旅遊的復甦等。

賴一青表示，團體旅遊價格將持續因應市場進行滾動式調整和包裝，以即將到來的賞櫻季節來說，團費價格較疫情前漲幅約2～3成。由於目前團體機位有限，雄獅已與航空公司洽談日本二線城市的包機合作，如松山、熊本等，希望取得充足的機位資源以因應市場需求。

郵輪市場也可望復甦，今年7～9月歌詩達莎倫娜號即將來台，已推出4～6天的旅遊產品，前往沖繩、九州、釜山等地，由於郵輪產品不受機位影響，且漲幅較小，每人價格17,900元起，預計迎來一波暑假家庭旅遊商機。

企業獎勵旅遊方面，第1季多半聚焦在國內旅遊，4月開始陸續有小型獎旅團體開始選擇出境旅遊，大型獎旅團體多規劃在下半年。熱門出遊地區部份，短線以日本、峴港為主；長程線以歐洲為主，旅遊天數更拉長至14天。

雄獅今年也預計新開10間門市，為招募人力，也將調薪15%，除了台灣，海外市場人力也將陸續回補，以中國大陸為例，疫情前人力規模約80-100人，疫情期間人力僅20餘人，今年目標回補到50-60人。目前出境中國大陸的航班未完全恢復，預估初期將以散客的商務差旅需求為主；在團體旅遊部份，由於中國大陸組團禁令尚未解除，後續將配合中央主管機關指示辦理，同時也會盤整人力及相關資源做好準備。

疫後雄獅集團轉型生活產業，同時以「regional hub」為概念積極發展積極佈局文化與觀光場域，包括前進擁有85年歷史的松山文創園區，目前已有「欣講堂文創基地」、「光一 一個時間」進駐，全新餐飲品牌「Island133」預計第1季於台北松⼭⽂創園區開幕。

雄獅集團國際化版圖持續擴大，以全球互為In/Outbound經營模式提供整合性服務，目前已於美國、加拿⼤、英國、香港、中國⼤陸、⽇本、韓國、泰國、澳洲、紐⻄蘭等國成立公司，未來也將籌備越南、⾺來⻄亞、印尼、德國等區域公司。