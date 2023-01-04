最貴5豪宅3棟在此區 專家曝北市達官聚落2優勢
中正區新成屋豪宅案「新光人壽總統傑仕堡」，有最新揭露，去年9月成交19樓戶，總價1億1,622萬元，每坪160.8萬元，也是該社區目前單價次高紀錄，僅次於同層對面戶的166萬元，新買家是蔡姓自然人，以無貸款方式買進。
台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，中正區素地稀少，且少見大型基地的新建案推出，位於重慶南路三段的新光人壽總統傑仕堡基地達上千坪，此區罕見，因此吸引企業主、醫師、政要等在地族群，將原本住幾十年的舊房子賣掉，換屋至新穎的社區管理豪宅大樓。
李毅甫指出，該社區分兩大棟，每層三戶，創下高價的戶別是面經濟部低矮建築，與面重慶南路大馬路的戶別相比，視野較遼闊，隱私性相對高，且該戶別具獨立性、享有完整三面採光，所以單價相對突出，而這次新揭露的是面重慶南路的戶別，因此在價格上則較低。
台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2022年台北市中正區豪宅單價前五名社區，第一名由「松濤苑」11樓戶，單價250萬元拿下，也是前五名當中唯一單價破200萬元；第二名為「頂禾園」8樓戶，單價170萬元；第三名是「中正首賦」8樓戶，單價169萬元。「新光人壽總統傑仕堡」社區則排名第四，「睦昇森朗」的144萬排名第五。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，中正區2022年前五名豪宅當中，包括松濤苑、新光人壽總統傑仕堡、中正首賦，都鄰近官邸博愛特區，主因有二，一是區段治安受肯定，居住有案安全感，二是周遭有植物園、中正紀念堂、建國中學等，環境單純優質，吸引國內政要、資深或低調企業主到此購屋居住，可說是達官豪宅聚落，與信義區、大安區豪宅的外商、新貴客群形成明顯區隔。
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