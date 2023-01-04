達官貴人最愛的不是信義區？這原因受政要青睞

據最新實價登錄，中正區新成屋豪宅案「新光人壽總統傑仕堡」，去年9月成交19樓戶，總價1億1,622萬元，每坪160.8萬元，也是該社區目前單價次高紀錄，僅次於同層對面戶的166萬元，新買家是蔡姓自然人，以無貸款方式買進。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，中正區素地稀少，且少見大型基地的新建案推出，而「新光人壽總統傑仕堡」基地高達上千坪，實屬此區罕見，因此吸引企業主、醫師、政要等在地族群，將原本住幾十年的舊房子賣掉，換屋至新穎的社區管理豪宅大樓。

李毅甫指出，該社區分兩大棟，每層三戶，創下高價的戶別是面經濟部低矮建築，與面重慶南路大馬路的戶別相比，視野較遼闊，隱私性相對高，且該戶別具獨立性、享有完整三面採光，所以單價相對突出，而這次新揭露的是面重慶南路的戶別，因此在價格上則較低。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2022年台北市中正區豪宅單價前五名社區，第一名由「松濤苑」11樓戶，單價250萬元拿下，也是前五名當中唯一單價破200萬元；第二名為「頂禾園」8樓戶，單價170萬元；第三名是「中正首賦」8樓戶，單價169萬元。而「新光人壽總統傑仕堡」社區則排名第四，「睦昇森朗」的144萬元排名第五。