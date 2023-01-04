想進入電商該如何脫穎而出？專家：要有五大關鍵能力

當電商徵才力道放緩，想進入電商，該如何脫穎而出？104人力銀行專為大學生打造的Podcast《青春通識課》節目EP26「百工開箱-電商行銷在幹嘛？電商人必備的4大技能報你知」，邀請LINE購物經理郭昌恩，分享最容易獲得電商青睞的五大關鍵能力。

1. 數字敏銳度：線上活動是否成功，最直接的觀察指標就是流量變化，包括營業額、毛利率 、轉換率都是常見的觀察指標，想進入電商先確認自己是否害怕數字。

2. 數位媒體工具：電商接觸消費者方式有FB、IG、LINE官方帳號等管道，每個管道如何運作？受眾喜歡的討論內容？都有所不同，必須了解才能推廣產品。

3. 網路趨勢：通路型電商的行銷人員，對於每個產品都需具備一定程度的了解，即使是男生，也可能需要寫化妝品、母嬰用品的文案，同時搭配極佳的情報能力，才能在議題發生之際，快速將商品搭上熱潮不撞梗，且做得比別人更好。

4. 高度應變力：不同於實體店面，電商24小時全年無休，因此得隨時注意網站狀況，當網站出現問題，或是競品推出新的活動，即使休假也得馬上處理；另一方面，雖然行銷主題都會預想好，但碰到大事件發生，可能就得把所有準備好的素材抽換，快速應變。

5. 熟悉競品策略：知己知彼，找到自身平台的優勢。