三鶯線今年完工 北大特區萬坪捷運宅開發案招商

捷運三鶯線預計今年完工，其中，三峽站招商案預計於下周登場，仲量聯行今（4）日表示，「三鶯線三峽站兩側出入口捷運開發案」預計於1月10日舉辦招商說明會，該案預估總投資金額約42億元，總開發量體達1.3萬坪，且周邊生活機能完善，是極具潛力的開發案。

仲量聯行表示，捷運三鶯線位處串連台北市、新北市與桃園市等都會核心之廊帶，廊帶人口約137萬人。完工通車後將能縮短三峽、鶯歌地區至臺北市通勤時間至少20分鐘，不僅提供區域便利的交通系統，未來三峽站步行至北大社區及三峽老街僅需10分鐘路程，可同時服務三峽新舊社區之民眾。

三峽站設置兩出入口之開發基地，位於三樹路及國慶路之交叉口處，鄰近台北大學特定區，100%公有地，地形方整，出入口1開發基地面積1,845坪，初步規劃地下2層、地上17層、開發量體約1.2萬坪，預估投資金額約21億元；出入口2開發基地面積1,718坪，初步規劃地下2層、地上18層、開發量體約1.1萬坪，預估投資金額約21億元。

仲量聯行表示，捷運三鶯線預計今年完工，未來通車後將能縮短三峽、鶯歌地區至台北市通勤時間至少20分鐘，不僅提供區域便利的交通系統，未來三峽站步行至北大社區及三峽老街僅需10分鐘路程，可同時服務三峽新舊社區之民眾。

仲量聯行表示，三峽區為發展成熟之優質住宅社區，以自住、換屋家庭、退休族群為主，三峽不僅是高品質之新市鎮生活圈，更具臺北大學城之青年活力意象，本案未來可引入具有在地文化特色之「文創⽣活商場」，打造高質感、具藝文氣息特色之住商空間，提供通勤、鄰里居民及台北大學校園人口之消費需求，並具備到站即到家的捷運宅優勢。

三峽站兩處開發基地（出入口1及出入口2）已於去年底公告徵求投資人，兩案個別招標評選，預計於2023年5月30日截止申請，該案擬就開發內容、亮點營造、建築設計等開發建議書內容及承諾地主最低分配比率進行綜合評選作業。

仲量聯行指出，將協助市府以公平公正公開評選機制選出商譽、財務及實務經驗兼備之最優申請人，共同促進新北三鶯線捷運沿線的都市機能優化與再生，為新北市民打造優質宜居之都市生活環境，歡迎有興趣的投資人踴躍申請。