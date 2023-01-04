三鶯線今年通車 北大特區萬坪捷運宅開發案招商

仲量聯行表示，三鶯線三峽站兩側出入口捷運開發案已於111年12月30日正式公告徵求投資人，將於1月10日舉辦招商說明會，歡迎國內開發商及投資人參加。

仲量聯行表示，三峽站設置兩出入口之開發基地，位於三樹路及國慶路之交叉口處，鄰近台北大學特定區，100%公有地，地形方整，出入口1開發基地面積1,845坪，初步規劃地下2層、地上17層、開發量體約1.2萬坪，預估投資金額約21億元。

出入口2開發基地面積1,718坪，初步規劃地下2層、地上18層、開發量體約1.1萬坪，預估投資金額約21億元。

仲量聯行表示，捷運三鶯線預計於今年完工通車，完工通車後將能縮短三峽、鶯歌地區至台北市通勤時間至少20分鐘，不僅提供區域便利的交通系統，未來三峽站步行至北大社區及三峽老街僅需10分鐘路程，可同時服務三峽新舊社區之民眾。

該案區位鄰近熱門的龍埔國小與北大國小，周邊有台北大學、三峽國中、三峽老街及國家教育研究院等，個案未來可引入具有在地文化特色的文創⽣活商場，打造高質感、具藝文氣息特色住商空間，提供通勤、鄰里居民及台北大學校園人口到站即到家的捷運宅。

仲量聯行表示，三峽站兩處開發基地採個別招標評選，預計今年5月30日截止申請，並就開發內容、亮點營造、建築設計等開發建議書內容及承諾地主最低分配比率進行綜合評選作業，歡迎有興趣的投資人踴躍申請。