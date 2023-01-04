電商寒冬來臨？調查：國內九大電商工作數高檔回落

亞馬遜、蝦皮等知名電商陸續傳出裁員消息，電商邁入寒冬了嗎？根據104人力銀行今（4）日發布的最新調查顯示，自2022年6月以來，因疫情解封、部分消費者上街購物回溫，以及大環境景氣回降的雙重影響，九大電商（PChome Online、台灣樂天、生活市集_創業家兄弟、東森得易購、松果購物、博客來、富邦momo、新加坡商蝦皮台灣分公司、以及露天市集）企業2022年第3季徵才動能持平，第4季微減、平均每月徵才1,822人，是2022年表現最弱的一季。

不過，市場研調OOSGA資料顯示，在台灣，42.8%的人口過去一年曾經網路消費，63.8%的人口過去一周曾經網路消費。104人力銀行回顧九大電商企業最近五年來的徵才趨勢仍屬成長向上，僅在最近兩季停滯修正。

104人力銀行指出，九大電商企業2022年第4季平均每月的求才人數。電商企業因網路化屬性、以及上中下游產業鏈可能採異業合作(例如運輸物流等，不直接聘僱)，營業額雖高，但和整體市場大缺工動輒百萬人規模、以及製造業相比，電商屬於「相對微量」的徵才企業。

104人力銀行觀察發現，九大電商企業2022年第4季工作數自2022年上半年高檔回落，並與2021年第4季同期相當，但有三類職缺的工作數不受影響、甚至逆勢上揚，像是理貨門市、軟體/工程、以及操作/技術類，平均每月各自徵才180~220人不等，季度和年度成長各約9%~39%不等。傳統電商物流中心的人員、店到店新零售型態發展、以及工程師依舊火紅。