內湖屋主轉手就賺？最狂賺2,262萬 專家曝關鍵

實價揭露，北市內湖知名豪宅「文心AIT」近期三戶轉手，三戶都賺，其中8樓戶屋主2015年以6,988萬元買入，日前以9,250萬元轉手，帳面獲利達2,262萬元，成交單價也達119萬元。另外兩戶，8樓及11樓也各有1,300萬元、1,534萬元獲利。

另外，內湖區成功路四段「雙湖匯」社區，去年9月時交易8樓戶，總價7,350萬元，單價約94萬元，對照前一手交易，於2014年2月預售時，以6,773萬元買進毛胚屋，持有8年轉手增值577萬元。

同樣也在成功路四段上的「潤泰京采」，8樓戶於去年10月成交，總價1,782萬元，前一手屋主則於2018年5月時，以1588萬元買進，持有4年轉手增值194萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖科學園區發展帶旺整個內湖房市，近年不只科技公司，還有電視台，以及各大企業總部進駐，一般住宅自住需求旺盛，優質學區待售物件更是供不應求。

她表示，由於好物件往往一出現很快就被搶手，買方追價意願相當高，也讓早先買進的屋主，轉手都有不錯獲利。

張旭嵐表示，以文心AIT為例，根據實價資料，近期成交三戶，屋主取得每坪單價多在7、8字頭，但目前轉手行情多在一坪100萬以上，多有二到三成以上帳面增值。

台灣房屋東湖加盟店店長許兆承表示，「雙湖匯」在2012~2014年為預售時期，當時房市正熱，因此當時進場的買家幾乎是買在相對高點，後來房市反轉，住戶轉手不少賠售，不過這幾年隨著景氣復甦行情回穩，目前住戶轉手已有獲利。