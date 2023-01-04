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晶碩Q4、去年營收創歷史新高 今年看這個市場成長最大

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶碩公告去年12月營收創下歷史同期新高，第4季營收與全年營收皆創下歷史新高。圖為隱形眼鏡示意圖。報系資料照
晶碩公告去年12月營收創下歷史同期新高，第4季營收與全年營收皆創下歷史新高。圖為隱形眼鏡示意圖。報系資料照

晶碩（6491）公告去年12月營收創下歷史同期新高，第4季營收與全年營收皆創下歷史新高。晶碩預估今年營收將成長15%，主要成長動能將來自中國大陸市場，成長幅度將達20-30%，其次是日本。在新廠規劃上，大溪新廠目前已在裝機，首季可望正式投產，同時龜山廠今年產能仍可望增加，預估2023年底整體月產能將來到1.25億片。

晶碩去年12月營收合併營收5.15億元，年增13.54%，為同期新高，第4季營收17.76億元，年增14.3%，創下單季歷史新高，全年營收63.21億元，年增12.98%，亦創下歷史新高。晶碩表示，去年第4季營收創高主要動能來自大陸雙11檔期的貢獻，2022年的雙11與2021年表現相當，不若市場預期的悲觀，加上日本市場持續復甦，單季年增率約30%，帶動業績成長。

展望2023年，受惠中國大陸市場解封，目前雖仍未看到訂單明顯增加，但解封效益應會逐季顯現，首季因季節性因素將較去年第4季衰退，為全年營運最低點，之後將逐季攀升。以個別市場來看，中國大陸因基期低，加上隱形眼鏡滲透率還在成長，2023年成長幅度最大，有機會來到三成，日本、台灣也可望有雙位數成長，台灣在美妝產品貢獻放大下，2023年營收占比將來到15%。

晶碩2023年也將持續擴增產能，龜山廠目前月產能8000萬片，預估年底將來到1億片，大溪廠新產能也將逐步投入，年底月產能計畫來到2500萬片，合計月產能將來到1.25億片。矽水膠部分，

目前為長週期產品，主要出貨日本、歐洲，營收比重放大不易，估2023年底、2024年初會有日拋型產品，較容易衝高出貨量，同時也計畫進入大陸市場。

先前因日圓貶值，晶碩與日系客戶共同承擔匯率風險，有部分價格折讓，近期日圓反攻，是否取消對日系客戶的價格折讓，對此，公司表示，會持續做動態調整，目前對日系客戶的補貼尚未取消。

營收 晶碩

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