2022寶佳5度蟬聯推案王 今年預料這黑馬奪冠軍

住展雜誌統計，北台灣2022年十大建商，依推案量計依序為寶佳、茂德、興富發、愛山林、華固、中悅、璞園、麗寶、尚志、冠德；前十大建商推案量介於148億元至1,068億元，寶佳以破千億元的年度推案量，五度奪下推案王寶座。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，2023年北台灣市場將以商辦建案為要角，興富發、華固、中悅等建商皆有新案待推出，京華城原址改建的京華廣場頂級商辦園區，預計在農曆年後公開；該案總銷坪約6.5萬坪，總銷金額預估逾千億，威京總部集團有機會搶下2023年北台灣「推案王」寶座。

成采錡表示，儘管去年房市被多重利空籠罩，各中大型建商仍保持推案步調，相繼在北台灣各大重劃區推出指標建案，使2022年十大建商合計推案量來到3,683億元，較2021年增長約三成。

進一步觀察各建商旗下建案可發現，除了小坪數住宅產品，商、廠辦建案也開始嶄露頭角。

2022年十大建商榜首仍是寶佳機構，去年北台灣推案量約1,068億元，五度蟬聯推案王；推案版圖涵蓋新北、桃園、新竹地區，並以在竹縣竹北的推案規模較大，指標建案有蘆竹「寶佳峰匯」、竹北「寶佳奇磊」。

茂德建設則以約645億元的推案量重回榜單、衝上第二名，推案集中新北三重、五股，產品多有規劃相對低總價的2、3房格局，指標案如三重「都廳大院」、土城「紅布朗花園」。

興富發建設則以413億元的推案量，從前年的第七名，晉升至第三名，去年分別在桃園二大重劃區青埔、龜山A7推出指標案「站前新鋭」、「興富發鉑悦」，持續以低首付方案吸引買方。

第四名是愛山林建設，百億造鎮案挹注下，去年北台灣推案量約346億元，並藉由整合建設、代銷事業資源，提高建案能見度，指標建案如三重「甲山林市政官邸1號」、寶山「宏道新竹帝寶」。

不同於前述建商推案以住宅建案為主，第五名華固建設推案包括廠辦、商辦及住宅產品，推案量達311億元，並在北投士林科技園區一連推出三個建案，指標建案如北投「華固上文林」、中和「華固中原置地」。

第六名中悅建設商辦推案的比重更高，達六成七，去年除在大本營桃園青埔推出百億商辦案，也持續布局新北新莊，去年北台灣推案量達245億元，指標建案如新莊「檀.悦」、中壢「森PLAZA」。

第七名為璞園建築，除持續整合北市士林、北投一帶的老屋重建案，也在重劃區如北投士林科技園區、桃園青埔特區推出新案，去年推案量約189億元，指標案如北投「樸園璞開石」、中壢「璞園畾畾青」。

第八名則是麗寶集團，去年北台灣推案量約164億元，在北北桃基都有建案推出，指標案如北投「富域」、八里「春城台北港」。

第九名為大同集團旗下的尚志資產開發，去年在土城推出百億指標案「大同莊園Ⅲ」，加上位於中山的「THE GREENHOUSE」，全年推案量約154億元。