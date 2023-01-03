統一企業集團投資近百億 中部地區物流園區落腳台中港

台灣港務公司台中港務分公司今(3)日宣布，已與統一企業集團旗下統流開發簽訂台中港港埠服務專區(Ⅱ)2.88萬坪土地租賃契約，統流開發預計投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部。

統一企業（1216）集團將規劃設置辦公室、國際會議中心、物流中心、加油站及統一超商商場等，並視市場情形評估設置保稅物流中心與保稅倉庫的可行性，預計可創造1,000個就業機會。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港務分公司為促進台中港港區土地有效利用，積極辦理台中港港埠服務專區(Ⅱ)招商作業，引進業者駐港投資設廠。

而統一企業集團為台灣零售業龍頭，鑒於國內消費型態改變，網路購物市場迅速擴張，物流需求因而擴大，積極投入物流事業，預計於台中港投資近百億元，打造統一企業集團台中港物流企業總部。

陳榮聰表示，台中（2812）港為國際商港，自65年營運以來，因應國內外經濟成長、航運市場演變及產業型態發展，營運量逐年攀升，港埠基礎建設投資未曾間斷。無論是港區腹地、產業發展、地理區位、營運發展，台中港對於台灣貿易發展深具重要性。

未來台中港除了持續辦理招商作業，開創多元投資商機，更配合政府綠色能源政策，作為離岸風電發展的重要基地，成為結合觀光遊憩及綠能的永續港口，營造優質港埠環境。