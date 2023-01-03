誠品信義店年底結束 統一：集團將自行規劃使用

誠品信義店確定在今年年底結束，誠品表示，因房東確認收回本建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止，對此統一也提到，統一收回後，集團將自行規劃使用，不會租給外界業主；有關未來規劃，因為現行業者仍在營運中，所以不宜討論後續。

統一也表示，將祝福誠品（2926）能在其它地點持續繁榮昌盛。

誠品指出，誠品信義店今年年底將結束，看似一段旅程的結束，卻也是迎向未來的全新開始。誠品信義店集合全世界的美好，展現4,500家中外文出版社的精彩，開業至今迎接來自全世界的讀者顧客近2億人次，許多人在此度過珍貴的時光，凝結成為生命中永恆美好的時刻。

誠品團隊承諾，會持續以快樂和正向的態度開創未來，對提升人文氣質積極貢獻，並堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅。