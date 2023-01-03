房市反轉！六都2022年買賣移轉逾24.3萬棟 創近3年新低

六都地政局今（3）日公布2022年12月買賣移轉棟數，共2萬754棟，年減25.1%、月增11.8%。另，去年全年六都買賣移轉棟數共24萬3,910棟，年減8.9%，創下近3年新低，且交易量是近6年來首度下滑，顯見房市已反轉向下。房仲業者分析，去年底是傳統房市旺季，買氣出現有小幅回溫跡象，不過受大環境衝擊，目前市場觀望氣氛仍很濃厚。

統計六都去年12月建物買賣移轉棟數，台北市2,117棟，月增5.9%、年減26.2%；新北市4,988棟，月增17.7%、年減28.1%；桃園市3,938棟，月增5.7%、年減21.7%；台中市5,201棟，月增21.3%、年減8.8%；台南市1,749棟，月增8.6%、年減26.5%；高雄市2,761棟，月增2.0%、年減42.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，因此12月建物買賣移轉棟數主要是反映11月至12月初的市況，在全球經濟復甦力道放緩下，民眾購屋態度轉趨觀望保守，房市已出現降溫趨勢，不過，不少建商為了節省土增稅，紛紛趕在年底前交屋，讓六都在年底交屋潮挹注下而呈現月增。

進一步觀察六都2022年全年的建物買賣移轉棟數，台北2萬8,611棟、年減7.4%，新北6萬184棟、年減11.9%，桃園4萬3,935棟、年減6.2%，台中5萬972棟、年增2%，台南2萬3,091棟、年減13.7%，高雄3萬7,117棟、年減17.3%。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨認為，去年房市面對不少利空衝擊，加上短期內價格飆升速度太快，買氣急凍的重要因素之一，若扣除新屋交屋因素，實際成屋交易應更為慘淡，而今年全球經濟放緩，且1月過年早，等於有季節性因素干擾，預期今年第1季將表現淒涼。

展望今年，東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，目前台灣房市仍處於多空對峙的階段，一邊是居高難下的營建成本，另一邊是蓄勢待發的房市黑天鵝，在兩方拉鋸期間，交易週期拉長及議價空間拉大是必然會出現的結果，強勢的賣方市場也會逐漸向買方市場靠攏，預估2023年台灣房市交易量大概率會繼續走低。

此外，葉沛堯提醒，由於今年出現爛尾潮的風險加大，預售屋的交易量能也會因此受到衝擊，再加上最近兩年建商大量購地推案，導致預售市場潛在賣壓不小，後續能否順利去化，仍需持續關注，研判今明兩年預售屋的價格及交易量出現鬆動的可能性較大，尤其在平均地權條例初審火速通過的影響下，預期將對預售以及新成屋市場埋下更多不確定因素，部份買氣可能會轉向中古屋市場。