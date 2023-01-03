南方航空台北-浦東航線增班 農曆年期間機位緊張有望緩解

隨著中國大陸的防疫政策逐步開放，南方航空台北浦東航線自2023年1月1日起開始增班並開放銷售，南航1月份CZ3096/CZ3095桃園浦東除原有每週二的航班，新增來回17個航班，具體日期為：1月3日、1月10日至1月15日、 1月17日至1月20日、1月24日、1月25日、1月28日至1月31日。此次增班對於前往大陸的旅客極大程度上解決了年後一票難求之問題。

在剛結束的2022年，南航航班正常率在大陸境內主要航空公司中連續七年名列前茅，各項服務指標均居大陸航空公司前列。南航並在疫情期間推出多樣便民服務如：「疫情防控」防疫政策查詢平臺，升級「行李到家」、寵物托運服務，不斷提升旅客出行體驗。

憑藉著優秀的服務品質表現，南航在2022年度首次獲得SKYTRAX“中國最佳航司”獎，並連續五年獲民航旅客服務測評（CAPSE）年度「最佳航空公司獎」。

同時，南航積極落實「減碳」要求，把綠色發展融入生產經營全過程，從飛機節能減碳、降低地面能耗、旅客綠色出行等環節著手，逐漸形成一套從空中到地面、從場內到場外、從運行到管理的綠色發展模式，推動綠色發展水準達到大陸領先、國際一流。旅遊業者反應，眾多往返兩岸台商等旅客期待開放更多的大陸航點，方便旅客可直達目的地，免去轉機或轉運之舟車勞頓。