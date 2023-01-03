越捷航空擴充機隊新增A321neo ACF機型 搶攻2023年旅遊旺季

為迎接2023最大的旅遊旺季，越捷航空甫接收了全新的A321neo ACF機型，已於2022年12月31日晚間降落於內排國際機場（河內），將在近日開始提供航行服務。

越捷航空的全新A321neo ACF機型是最現代化的空中巴士系列之一，不僅可容納240個座位，更改善了機型的燃油使用量，並減少排放量。在有效提高飛機節源性能的同時，更增加了目前航空業最需要的飛機乘載量。在2019年，越捷航空即為率先業界使用第一架擁有240個座位的A321newo ACF的航空公司。