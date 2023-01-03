越捷航空擴充機隊新增A321neo ACF機型 搶攻2023年旅遊旺季
為迎接2023最大的旅遊旺季，越捷航空甫接收了全新的A321neo ACF機型，已於2022年12月31日晚間降落於內排國際機場（河內），將在近日開始提供航行服務。
越捷航空的全新A321neo ACF機型是最現代化的空中巴士系列之一，不僅可容納240個座位，更改善了機型的燃油使用量，並減少排放量。在有效提高飛機節源性能的同時，更增加了目前航空業最需要的飛機乘載量。在2019年，越捷航空即為率先業界使用第一架擁有240個座位的A321newo ACF的航空公司。
越捷航空也在去年聖誕節接收到廣體空中巴士A330，期望將航班版圖擴展到亞太或其他更多更遠的地區，如近日開通的「芽莊 – 阿斯塔納(哈薩克首都)航線」與重新復航的胡志明市至杭州、成都、深圳、上海與武漢等航線。並透過每日推出的SkyBoss商務艙、SkyBoss、Deluxe 與Eco等不同艙等的優惠促銷，提供乘客更多樣性的飛行體驗。
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