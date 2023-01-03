萬年清已簽約訂單寫5年最高 今年營收有望挑戰歷史新高

專業的工業廢水處理近幾年在全球環保意識大幅提升下，市場需求明顯增加，也讓相關廠商在全球產業景氣反轉下，營運仍得以維持逆勢成長，其中，國內工業用水與廢水處理工程廠商萬年清（6624）接獲國內石化大廠長春集團及遠東集團的海外廠訂單，據悉，該公司目前已簽約的訂單已寫近5年新高，市場法人看好該公司今年營收有機會挑戰歷史新高水準。

萬年清近日舉法說會，市場法人指出，該公司透露，去年公司接單情況熱絡，主要還是受到全球EGS潮流帶動商機，多數新建廠房都會強化廢水處理的相關設備建置，因此，該公司目前已簽約的訂單已寫下近5年來的新高。

萬年清目前全年營收的歷史高點為2019年的4.7億元，而市場法人則是指出，以今年該公司手上的簽約訂單來看，今年全年營收很有機會挑戰2019年的歷史最高水準，今年該公司營運展望樂觀。

在接單方面，該公司證實確實接獲國際大廠的海外廠訂單，對今年營運確實有明顯助益，目前相關工程已進入規劃階段，預計順利的話，今年2、3季將開始依完工比例認列營收。

對於今年的營運布局，萬年清則是指出，在海外市場的布局，將以印度及越南為主要二大重心。萬年清也表示，過去該公司在東南亞市場就已有基礎，目前越南市場也有工程進行中，因此為持續加強拓展東南亞市場，已在去年10月成立越南子公司，且先前已在印度有專案完成，該公司表示，目前看好越南及印度二國未來的廢水處理市場需求，公司將在今年在該二年積極擴編人員，以因應未來接案增長。