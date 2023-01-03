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兔年小提燈超可愛 限量8萬盞2月4至6日開放領取

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2023台灣燈會小提燈限量8萬盞，領取時間為2023年2月4日至6日，發放方式分為現場排隊及線上預約兩種。記者楊文琪/攝影
2023台灣燈會小提燈限量8萬盞，領取時間為2023年2月4日至6日，發放方式分為現場排隊及線上預約兩種。記者楊文琪/攝影

「2023台灣燈會在台北」即將在2月5日至2月19日登場，交通部觀光局今（3）日發布2023台灣燈會小提燈「大展虹兔」，以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中的白兔為發想，帶領大朋友、小朋友跳入炫目璀璨充滿驚奇的台灣燈會，除可供小朋友提燈遊玩，亦可組裝成戴於頭上的兔耳朵搭配LED燈，讓每個人都化身為閃亮亮的小兔子。

北市民政局表示，今年台灣燈會配合觀光局歷屆發放小提燈給民眾的傳統，限量8萬盞，領取時間為2023年2月4日至6日，發放方式分為現場排隊及線上預約兩種，現場排隊地點為主展區（國父紀念館10號服務台、台北市政府1樓東南區戶外景觀平台）及12行政燈區；線上預約可透過燈會官網及台北通APP預約領取，領取地點為台北市政府1樓東南區戶外景觀平台；另台北APP註冊需2-4個工作日，提醒民眾使用線上預約須提前至台北通APP下載並完成註冊。

觀光局今日舉行「2023 台灣燈會主燈暨小提燈造型發表」記者會，交通部長王國材、台北市長蔣萬安、觀光局長張錫聰、北市觀傳局長陳淑慧等人均出席。

蔣萬安致詞提及，今年特別期待小提燈，因為大兒子是兔年出生的兔寶寶，今年又會再貢獻一個兔寶寶。他也說，這次燈會睽違23年重回台北、別具意義，且今年以「城市廊道」為主軸，燈區範圍將從台北101、信義商圈、台北市政府、國父紀念館、松山文創園區到東區商圈，整個廊道上將有非常多作品、燈飾展出。

蔣萬安進一步介紹，今年也特別規劃「藝術入店」，讓許多藝術作品進入東區商圈的實體店家；此外，台北市的12行政區也都有主題燈飾，讓燈會真正融入台北市大街小巷，以及民眾的日常生活中。

台灣燈會 觀光 蔣萬安

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