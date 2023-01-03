全聯小時達躍居全台最大生鮮電商 去年業績翻近五倍

生鮮雜貨外送品牌全聯「小時達」才推出二年，目前已擴大至全台600家，全聯小時達近期分享去年亮眼成績單，2022年業績成長近5倍，送出超過800多萬筆訂單，推出2年即躍居全台第一生鮮電商品牌。

全聯於2021年初推出自營全聯「小時達」外送服務平台，從首波雙北50家門市擴展至全台超過600家，並包含15家24小時專門店，以每家服務門市半徑3~5公里計算，現在全台約98%地區都可使用小時達，線上線下消費零差異且均一價，超過5,000項商品通通一鍵送達，最快40分鐘內就能收到商品，成功站穩「全台最大生鮮電商」的寶座，去年一整年小時達服務超過800多萬筆外送配送，較前年大幅成長近5倍，表示消費者對生鮮雜貨外送的確有強勁需求。

全聯小時達表示，由於疫情時期已培養消費者使用線上購物的習慣，加上外送到府的方便性，一用就會「黏住」，即便進入後疫情期間，小時達業績仍較疫情前成長近5成，去年整年客單價平均成長3成、回購率更是超過7成，展現外送服務其實不論疫情前後，需求都不曾間斷過。更有忠實消費者一個月可以下單10次以上，不少消費者透過一鍵就將年邁父母親較不方便外出購買的成人紙尿布、奶粉等重物，直接送到家。

全聯小時達自2021年底推出24小時營運的「小時達專門店」，發現夜貓族商機為潛在成長動能，又以晚上10~11點為外送最熱門時段，而夜貓族普遍熱愛泡麵與蛋品。全聯表示，消費者也會受到節慶活動、天氣變化等因素，增加購買頻次，像是去年受惠四年一度的足球比賽，夜間外送需求成長超越2成。

根據全聯內部銷售數據發現，2022年全聯小時達消費者最愛訂購前3名熱銷商品，由水果天王「奇異果」奪得第一，整年賣出超過62萬顆；第2名則是「金針菇」，第3名則是嫩豆腐，可見生鮮蔬果、食品等是主力需求。