大陸今年風機成長將逾四成 上緯投控：正向樂觀看待

受疫情封控影響，去年中國大陸風電裝機數量不如預期，然隨大陸大幅鬆綁解封措施，加上既有政策支持下，法人指出相關需求將會遞延至今年出貨，今年大陸風電裝機數年增率可望成長逾四成，上緯投控（3708）將可直接受惠。上緯表示，隨大陸裝機量恢復下，對今年業績抱持正向樂觀看待。

上緯去年前11月合併營收91.01億元，年減6.7%。公司表示，主要是因風電裝機數量不如預期，影響環保耐蝕及葉片樹脂需求轉弱，並且受產業上下游供應不及影響。展望今年，隨大陸恢復風機裝機下，今年業績可望正向樂觀看待。

法人指出，各方原本期待大陸去年風機裝機數可達60~70GW，但由於去年年中起大陸採取嚴格的封控措施，導致裝機量還不到50GW，此些訂單可望遞延到今年出貨，保守估計今年大陸裝機量應可上看70GW、可較去年成長逾四成。

因此，將可帶動上緯投控的風電葉片樹脂出貨。此外上緯投控碳纖維複合材料出貨下游應用也包含風機，去年業績也因為客戶庫存偏高而轉弱，今年則看在切入國際新客戶以及中國大陸市場回升帶動下同步迎來回升。