2022年TOYOTA在台銷售21連霸
2023年上班第一天國內車市也傳出喜訊，2022年12月總市場達4.18萬台，與各大車廠的預估數4萬台接近；2022 全年總市場為 42.97萬台，比前一年度的銷售下滑4.55%；和泰車代理的TOYOTA寫下21年來銷售冠軍王，賣出12.3萬台，市占率達28.7%。
2022年國內車市受到缺車影響，全年台灣新車總銷量預估值也下修到43萬輛、年減約4%；實際銷售數字出爐，總銷僅比預估數少1千台。展望2023年，國內的汽車業者普遍認為，車市還是受到缺晶、原物料攀升等影響，由於2022年各品牌廠都有訂單滿手交不了車的情況，預估在待交新車訂單持續交車下，台灣新車銷量可望較2022年42.9萬輛成長。
至於12月的銷售數量也很特別，往年12月的銷售台數都會因為買車的人不想買舊年度車款，會改到新年度元月交車，今年在新車將漲價的壓力下，買車的消費者顧荷包，紛紛搶進趕在12月交車，先買先贏的氣氛在12月漫延開。
2022年全年的新車銷售出爐，TOYOTA銷售第一名，銷售台數為12.3萬台，市占率為28.7%，受到RAV4等主力車款缺車影響，全年的銷售台數僅比前一年度下滑2.1%；第2名是HONDA，銷售台數為2.73萬台，市占率為6.4%，FORD第三名，銷售數量2.46萬台，第四名為NISSAN銷售台數為2.41萬台，市占率為5.6%；第五名則是豪華車的BENZ，總銷售量為2.33萬台，市占率為5.4%。
12月的新車銷售數量為4.1萬台，比上個月還成長5.5%，比去年同期成長3.8%。其中，TOYOTA銷售台數逼近萬台，來到9414台；電動車的TESLA受惠於新車到港，交車數增加，12月售出4073台；第三台為中華車代理的MITSUBISHI商用車加持，銷售台數為2762台，福特(FORD)及NISSAN則暫居第4、5名。
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