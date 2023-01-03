SYM拿下2022年機車銷售冠軍寶座 市占率達34%

三陽工業旗下的SYM機車品牌，2022年全年銷售贏過機車銷售一哥光陽，以25.54萬台拿下銷售冠軍寶座，市占率達34%。新年度三陽工業面對電動機車興起，已經投資電池核心技術，今年就會看到全新的電動機車產品問世，開始全力搶攻機車市場。

三陽工業新經營團隊入主八年後，董事長吳清源親自領軍，拚命找回三陽工業過去的榮耀，SYM銷售最差時台灣機車市占率僅剩下9%，今年5月開始連續拿下機車市場單月銷售冠軍，市占率不斷衝高，全年榮登銷售冠軍寶座。

其中，2022年12月單月SYM銷售台收為2.7萬台，市占率38.2%，光陽的KYMCO 銷售台數為1.97萬台，市占率為27.8%，YAMAHA銷售台收為1.21萬台，市占率為17.1%，電動車知名品牌Gogoro銷售台數為6,167，市占率8.7%，總市場 銷售台數為7.12萬台。

2022年全年全年度機車總市場銷售台數為 73.40萬台；SYM 品牌拿下第1名，銷售台數也拉大與第2名的距離，賣出25.54萬台，市占率寫下34.8%；第2名的KYMCO銷售台數為20.07萬台，市占率為27.4% ，YAMAHA銷售台數為14.14萬台，市占率為19.3%，至於電動車知名品牌Gogoro全年度的銷售量為6.46萬台，市占率為8.8% ，

估在電動車和燃油機車2030年開始出現黃金交叉時，新年度，三陽工業會積極布局電動車市場，將引用自行開發的電池技術，轉投資亞福開發的鋁電池預計會在2025年量產，目前看起來儲能效果相當好，而且那時候還沒有到黃金交叉的時候，鋁電池可以選擇在晚上離峰時充電，快充則可以在10分鐘內充滿。