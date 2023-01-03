快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

NBA／史上第7人！米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

2023台灣燈會「光源兔」發光吸鐵玩偶超萌

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2023台灣燈會「光源兔」發光吸鐵玩偶超萌登場！同步推出新年運勢測驗，測出你會是什麼光。北市產業發展局提供
2023台灣燈會「光源兔」發光吸鐵玩偶超萌登場！同步推出新年運勢測驗，測出你會是什麼光。北市產業發展局提供

「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作，邀請知名設計師陳普創作超萌的「光源兔」，作為燈會周邊商品的設計主題，並搶先推出會發光且能吸附在肩膀上的「吸鐵兔玩偶」。同時結合燈會主題「光源台北-每個人都是城市光點」的概念，推出「新年運勢測驗」，讓民眾測驗自己會成什麼光，並為2023祈求好運。

台灣燈會周邊商品「光源兔」大公開，超萌三隻耳朵代表「光」

為讓民眾沉浸於燈會饗宴，今年台灣燈會首次推出周邊商品，台北市政府邀請國內知名設計師陳普，以今年燈會主題「光源台北」為發想，為燈會打造象徵「光」的「光源兔」，透過設計師的創作，展現在地的設計能量。「光源兔」是來自未來的兔子，能夠幻化成各種光線穿梭流動在不同的場域及時空。「光源兔」的特色為三隻耳朵，象徵「光」字上的三筆畫，同時耳朵也是訊號的接收及發送器，可以接收來自世界的各種資訊，並將台北的美好傳遞到全世界。

超萌光源兔玩偶吸鐵燈，趴在肩上陪你逛燈會，屁股還會發光！

繼造成話題的燈會限定「兔耳燈」後，北市府與Pinkoi合作再推出絕具特色的「光源兔玩偶吸鐵燈」，超萌的玩偶造型保證融化大人跟小孩。玩偶除了結合LED燈，屁股可以閃閃發亮外，玩偶本身還附上別針與磁鐵片，民眾只要將磁鐵片放到衣服肩膀處，就能讓光源兔「趴」在肩膀上陪你一起逛燈會。

成為點亮城市的光，測測2023的你是什麼光，運勢測驗共10種測驗結果

此外，呼應燈會主題「光源台北」，每個人都是城市光點的概念，北市府同步推出有趣的新年運勢測驗，讓民眾測測自己2023年將成為什麼光。透過光源兔的指引，帶領民眾到光源盆地許願，藉由旅行的選擇，測出不同的運勢結果，旅行途中的場景也融合台北市的特色：包含「台北車站」、「捷運列車」、「盆地」等等，運勢結果共有星光、閃光、X光等 10 種答案，其中還有三款「超稀有」結果等著大家來發掘！也希望藉由運勢測驗，祝福大家新的一年好運連連。

更多燈會周邊商品將會陸續推出，相關消息請鎖定官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」，另外於台灣燈會開展期間(2月1日至2月19日)，在松菸及信義香堤大道也有實體商店販售多項周邊商品，歡迎民眾屆時前往選購。

● 台灣燈會光源兔玩偶吸鐵燈　售價：$399

購買連結：https://www.pinkoi.com/product/up4YgQhb

台灣燈會 運勢

延伸閱讀

迎兔年！民俗專家曝5生肖當心 2生肖將一飛沖天

2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了

兔年最吸睛！2023台灣燈會限定「兔耳燈」網路限量開搶

耳朵有東西在動？醫師拿手電筒一照 「八腳大眼怪」爬出洞口超崩潰

相關新聞

美味追求不讓步…KFC員工在麥當勞買薯條 網調侃：幫派挑釁現場

雖然去年底開始，國內速食業出現漲價連鎖效應，紛紛調整餐點價格與菜單，反映食物通膨海嘯來襲，但是大眾對於美味的追求仍有所堅持。日前有一名網友貼出一張照片，見一名肯德基員工正在麥當勞點餐，引發網友熱烈討論。

疫情、虎年夾擊...去年新生兒僅13.8萬 創光復後最低

在新冠疫情、農曆虎年的雙重夾擊之下，台灣婦產科醫學會預估，二○二二年出生人數將跌破十四萬大關，僅約十三萬八千多人，為台灣...

她委屈時就打電話給媽媽「總是轉語音信箱」 惹哭一票網友

只有經歷失親之痛的人才能了解，世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶。日前有一名網友發文表示，當她難過的時候都會打電話給媽媽，並感嘆「有媽的孩子像個寶」，引發網友們的共嗚。

今北台濕涼、新北基隆大雨特報 周五又一冷空氣報到

氣象局表示，東北季風及南方雲系影響，今(3)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

2023元旦寶寶不屬兔？ 網疑惑生肖看農曆還國曆 正解曝光「兩者皆非」

今（2023）年迎來兔年，1月1日出生的元旦寶寶也理所當然地被稱作「金兔寶寶」，然而實際上，屬什麼生肖不能單純以西元年劃分，而是要參考農曆年的「24節氣」。

台南市5:46連兩震 規模3.8與3.5 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天清晨5時46分發生芮氏規模3.8地震，地震深度17.4公里，震央位於台南市政府東北方20.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。