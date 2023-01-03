2022年20大財經事 這家族內鬥上榜

哪件事印象最深刻？

2022年全世界受到新冠疫情及烏俄戰爭的影響，導致多個國家面臨通膨、能源、經濟等問題，而美國聯準會升息政策、加密貨幣風暴，更是讓全球投資市場動盪不安，2023年將是充滿挑戰的一年。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶領讀者一起回顧2022年在網路上討論度最高的「20大財經事件」，來看看哪件讓你最難忘。



image source：pexels





10. 長榮經營權之爭

長榮集團從長榮海運多角化發展而來，旗下擁有數十間公司，事業版圖之大，創辦人張榮發於2016年辭世後，就爆發子女經營權爭奪，原本都是哥哥派（張國華）掌握優勢，結果二房獨子張國煒一改中立立場，傾向弟弟派（張國明、張國政）陣營，讓今年戰局意外翻轉。九月底弟弟派大本營「長榮國際」董事長鄭深池辭職、代管立榮航空董事長的星宇航空董事長張國煒也請辭，是否代表弟弟派退出經營權戰局，不得而知。

如此有如八點檔的劇情，讓不少人關注，網友置板凳看戲：「真的很像連續劇情節」、「根本是港劇常拍的豪門鬥爭劇情」、「好像在看八點檔一樣，比遊戲還刺激耶」、「看這種文只會覺得張榮發真的太猛了吧」、「別再內鬥了，不然張榮發應該在天上哭了」、「太精明在企業經營簡直是災難」。

延伸閱讀：長榮鋼董事改選「哥哥派」勝出！盤點「長榮四兄弟之爭」近四個月5大聲量高峰事件

9. 加密貨幣平台FTX破產

全球第二大加密貨幣交易所FTX，突然在今年11月聲請破產重組，震撼加密貨幣業界，其中第一大交易所幣安也放棄援救協議，後續引發骨牌效應，不少知名機構如紅杉資本、軟銀、老虎環球和貝萊德等，也都因投資FTX踩雷，台灣則估計有30萬人受害，影響資產超過150億元以上。截至目前為止，台灣幣圈已搭起四個協助受害者平台，協助投資人申訴及傳遞訊息。

此風暴影響甚大，許多投資者都在網上哀號：「朋友虧了四千萬台幣，現在負債中」、「聽到朋友還有大概2-3萬美元價值的幣拿不出來」、「投資有賺有賠 認命吧」、「馬的FTX快還我錢啦」、「這波FTX讓很多人心理生病了」、「投資有賺有賠，投資前請詳看說明書」。

延伸閱讀：FTX申請破產重組！創辦人身價5千億瞬間蒸發 疑暗嗆幣安執行長：你贏了

8. 台灣央行宣布升息

為對抗居高不下的通膨，各國掀起升息競賽，台灣央行認為調升政策利率，持續緊縮貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理，達成促進物價穩定，在今年3月、6月、9月、12月累計4次升息，共升了0.625個百分點，導致青安房貸及公教築巢優利貸款直逼2％。

每次升息網友都相當關注：「然後薯條漲價了快20%」、「房東又要漲租了」、「半碼笑死，麥當勞套餐150起跳大概也快了」、「我貸款又要多繳了」、「楊半碼，升一整年還比不上美國一次升息」、「年輕人看到眼下這種房價才會想跳樓吧」、「升的比麥當勞還慢」。

延伸閱讀：「央行連4升息」單日聲量近7千筆！全年不如美國升1次 房市趨勢「恐難樂觀」

7. 基本工資宣布調漲

為維持基層勞工的基本生活所需，勞動部於今年九月拍板決議，自2023年1月1日起，每月基本工資從2萬5250元調整為2萬6400元，調升1150元，調幅4.56％。另外，每小時基本工資，也由168元調整為176元，一次調漲8元，調幅4.8％；總計約有超過232萬名勞工受惠；月薪部分，預估約有175萬名，時薪部分約有57萬名。

當時消息一出，網友多為負面回應：「勞健保也可以有藉口開始漲了」、「爽到剛出社會的和外勞 ，已經就業的無感」、「然後物價跟著漲，有漲跟沒漲一樣」、「漲不過物價上漲的速度」、「打工時薪跟外勞謝謝你，然候物價又要狂漲、勞健保也是，惡性循環」。

延伸閱讀：「基本工資調漲」上班族喊無感！聲量一天破2萬筆 負面情緒多過正評

image source: unsplash

6. Twitter被馬斯克收購

世界首富馬斯克（Elon Musk）與推特（Twitter）的收購案在今年鬧得沸沸揚揚，雙方不管在法庭上攻防或是媒體發言都備受矚目，最終馬斯克以440億美元完成交易，並在收購後，大刀闊斧進行改革，推出「藍勾勾」認證訂閱制、大裁半數員工等，年底馬斯克甚至允諾要辭掉推特CEO職務，收購後仍話題連連。

馬斯克反悔又決定收購新聞一出，網友就表示：「馬投顧可不是浪得虛名」、「我跳進來了，我又跳出去了」、「馬斯克真淘氣，進進出出的，都不怕股民受不了」、「他收購的錢韭菜割一割還有剩」、「又是另一波韭菜收割」、「那麼明顯的炒作股市居然還被允許」。

延伸閱讀：辣個男人94任性！推特證實：馬斯克會按原協議完成收購 網友驚：韭菜收割？

5. 台股破底國安基金護盤

台股今年因整體經濟大環境不佳，接連重挫，萬四關卡失守，連護國神山台積電股價也狂跌，股市高低點相差近五千點，許多投資人都面臨資產虧損問題，促使國安基金進場打算「長期」護盤、金管會祭出「限空令」救股市。

身受其害的股民則表示：「帳面已經賠30%了」、「賠了15萬，不知道晚餐怎麼吃」、「賠光10年儲蓄」、「不玩了，可以把錢還給我嗎」、「不好！！很不好」、「蹲得越低，腳越麻」、「我慘戶手上剩1股而已」、「有點慘，今天可能又要補錢了」、「成也神山，敗也神山」。

延伸閱讀：台股失守14000關卡聲量破千！網友崩潰「賠光儲蓄」 三成民眾憂景氣衰退

image source: 新光證券APP

4. 台積電前進美國設廠

台積電在2020年宣布斥資120億美元在美國亞利桑那州鳳凰城設廠，並於今年7月舉辦上樑典禮、12月舉辦上機典禮，包括美國總統拜登、蘋果執行長庫克等皆出席參加，白宮官員預估此設廠可滿足美國對於先進晶片的需求。

針對台積電赴美設廠之事，網友則表示：「到美國加碼再加碼」、「台積電華麗轉身，躋身國際」、「美積電！！！」「未來新技術都在那了」、「就問下一間是聯發科嗎？」、「門都沒有了，門都被拆去亞利桑那了」、「整個搬走、連門都不留」、「美國拿到台積就不需要台灣啦」。

延伸閱讀：台積電美國廠移機典禮 拜登喊「製造業回來了」！政治、科技大老雲集 台網路聲量破萬

image source: 台積電提供

3. 防疫保單之亂

4月台灣爆發Omicron疫情，指揮中心不得不放棄「清零」政策，導致防疫險理賠案件飆增，產險業者緊急將防疫保單下架，也將原本承諾可重複投保、自動續保等措施喊卡，引發大批保戶反彈，認為這些業者言而無信。

金管會統計，今年防疫雙險理賠突破兩千億元大關，吃掉產險業過去25年的獲利。產險業者為了因應鉅額理賠金，也展開史上最大規模增資潮，甚至有業者賣樓變現。

保戶表示：「輸不起，當初就不要玩」、「50年都賺錢，就一年賠錢就唉唉叫！」、「做生意哪有不賠的願賭服輸阿」、「對保戶一點保障都沒有，說停就停」、「原來每年幾十億的賺，一年虧幾十億就會倒」、「當莊家真好，賭輸都不用賠該賠的」。

延伸閱讀：防疫保單之亂！高嘉瑜轟金管會罪魁禍首、批業者有本事賣就要有本事賠

image source: 網友提供

2. 台灣電價上漲

經濟部以國際燃料價格上漲，台電虧損為由，決議針對用電大戶調漲電價，自七月起正式實施，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，至於住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校，則考量民生物價穩定性不調整。

電價調漲讓網友直呼：「一口氣直接漲15%牛逼」、「滷肉飯準備一碗80元的時代要來了嗎」、「漲8%北捷就在哭，漲15%多3億，北捷哭暈」、「店家一樣會跟著漲，信不信？」、「活不下去了啦」、「油電雙漲已經變成調漲合理了，有夠好笑」、「最後還不是轉嫁消費者」、「電費超有感的漲價，我媽氣到飆罵全家」。

延伸閱讀：「政府本事很大，調漲15%有魄力」 徐旭東聊電價：可再緩和些

image source: unsplash

1. 柬埔寨跨國詐騙事件

今年頭條大事就是「柬埔寨詐騙事件」，許多仲介公司打著高薪工作的名義，拐騙台灣人前往柬埔寨工作，在當地被凌虐、被轉賣、被性侵，甚至活摘器官致死，直到七月台灣網紅「好棒Bump」在上傳了他潛入柬埔寨「詐騙窟」營救受困台人的影片，才讓此事曝光，後續引發社會關注。

大眾深入了解後，紛紛表示：「都已經是成年人了，自己在國外被騙還要求政府幫忙？」、「詐騙集團利用人的貪念，大家要多小心，保護好自己」、「真的是防不勝防，各位真的要小心」、「已經演變成很嚴重的社會問題了」、「可憐之人必有可恨之處」、「不管這些人該不該被騙，政府要做事啊」。

延伸閱讀：女星老公爆為柬埔寨人蛇集團首腦！曾演過多部青春偶像劇 究極暗黑手法曝光

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月25日，約1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022年財經事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



