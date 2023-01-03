新北5大熱門購屋路段爆2黑馬！專家曝買家心態

新北市近年多項重大建設齊發，許多新興重劃區更是建商推案熱點，一般認為，最熱門購屋路段也應在重劃區，不過元宏不動產加值服務平台彙整金融聯合徵信中心資料發現，今年前三季新北貸款買房案件中，以近南勢角捷運站的中和「景新街」最為熱銷，有高達341件，為新北各路段的熱銷王。

排名二的是板橋江翠北側重劃區「華江一路」315件；第三是近林口捷運站的「文化三路一段」287件；第四是新莊新樹生活圈「新樹路」323件；第五是二重疏洪道重劃區「頂文路」的224件，前五名有兩個位於舊市區，其中景新街、新樹路都是大黑馬。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，今年新北熱銷路段都是近年推案量大的區塊，不僅有位於新興重劃區，也有位於機能完善的成熟商圈，顯見擁有題材的潛力區域或是生活機能強的區域，都各有擁護者。

以今年最熱銷的中和「景新街」來說，位於中和南勢角生活圈、景新街商圈，生活機能完備，此外，因鄰近捷運中和新蘆線末端站「南勢角站」，房價在該捷運沿線捷運站相對平實，因此在機能齊備與房價優勢下，相當受到購屋者青睞，近一年區域平均成交行情約在58萬左右。

第二熱銷的板橋「華江一路」，位於近年火熱的江翠北側重劃區，該區是板橋最後一塊大型重劃區，坐擁雙北精華區少見的水岸綠地景觀，又與板橋蛋黃新板特區為鄰，自推案以來就是市場上的焦點，雖然區域生活機能尚未成熟，但是近年房價持續攀升，甚至有指標建案的單價已經跳上7字頭，房價緊追新埔、新板特區等精華區。

排名第三的林口「文化三路一段」，鄰近機場捷運林口站，旁邊更有近年林口亮點區域「林口媒體園區」，未來包含東森全球營運總部、三井OUTLET二期、三立影城超級攝影棚等，都將進駐投資，區域生活機能與發展題材兼具，近年房市買氣都相當熱絡，近一年每坪均價約在41萬。

排名第四的新莊「新樹路」，位於板橋、樹林、新莊交界處，近年因為建商大量造鎮推案，加上3字頭的房價吸引大量首購族入住，目前區域已成為新興的「新樹生活圈」，近一年區域行情每坪約35萬元上下。

最後排名第五的三重「頂文路」，位於近年新北火熱的二重疏洪道重劃區，該區域鄰近北市，還有商場、醫院進駐，更有上百公頃新北大都會公園綠地，近年吸引很多大台北換屋族、退休族青睞，短兩三年房價就由4字頭，新案開價已直逼7字頭，房價漲勢相當猛烈。