打炒房重拳上路房價會跌嗎？專家曝11區拉警報

打炒房最重拳、平均地權修正條例上路後，房價會跌嗎？哪些地區房價會先降？房產學者章定煊表示，平均地權條例修正案主要抑制投機炒作，對短線投資客活躍的區域影響比較大，要等這些區域價格受到壓制，其他地區價格才會因為比價效應降低。

至於第一波那些區域壓力比較大，他表示，當然是餘屋比較多的地方，或是週轉率比較高的地方。

其中在餘屋比較多的地方，根據內政部最新公布的2022年第2季各地新建餘屋統計，除了台北市、高雄市餘屋量緩步下降，目前維持在相對低檔外，其他四都新建餘屋多呈緩步增加，維持在高檔。

進一步觀察，共有11個行政區餘屋壓力大。

新北市部分，因推案量較大，宅數持續遠高於其他5個直轄市，自2021年第1季至2022年第1季維持在1萬5千宅左右，2022年第2季則增至1萬6,272宅，其中板橋區與淡水區都超過2,000宅，合計約占2成5。

桃園市在2021第二季跌破萬宅，降至9,334宅，但2022年第2季又增至1萬2,650宅，其中，龜山區多達3,593宅，占總體近3成，中壢區與桃園區也各占約2成，合計三區餘屋量高達8,543宅，比台北，台南，高雄還多。

台中市長期呈現緩增趨勢，2022年第2季已增至1萬1,502宅，為2016年以來新高，主要集中在屯區，北屯區2,580宅最多、南屯區與西屯區也各有2,021、1.044宅，合計三大屯區逾5,600宅，占比約5成。